 

В глазах пациентов с тяжелым COVID-19 обнаружили аномальные изменения

18.02.2021, 4:56, Разное
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О том, что SARS-Cov-2 может проникать в глаза и сохраняться там довольно продолжительное время, стало известно еще в начале пандемии. В апреле прошлого года итальянские ученые обнаружили SARS-CoV-2 в выделениях глаз пациентки. Врачи решили исследовать образцы выделений в связи с тем, что у пациентки болезнь сопровождалась длительным конъюнктивитом. Примечательно, что патоген обнаруживался в выделениях из глаз дольше, чем в мазках из носоглотки (27 дней), и был жизнеспособным.

В новом исследовании, которое провели специалисты из Франции, указывается, что COVID-19 связан не только с конъюнктивитом, но и другими офтальмологическими патологиями — ретинопатией, невритом зрительного нерва и различными раздражениями слизистой глаза. В этой работе впервые представлены данные о результатах МРТ глазного яблока людей с тяжелым течением коронавируса.

Авторы проанализировали истории болезни и данные МРТ 129 пациентов, которые были госпитализированы с тяжелым течением COVID-19 с марта по май прошлого года. У девяти пациентов — восьми мужчин и одной женщины, – были обнаружили один или несколько узелков неизвестного происхождения между сетчаткой и стекловидным телом глаза.

Ученые отметили, что восемь из девяти пациентов, у которых были обнаружены эти аномалии, проходили лечение в отделение интенсивной терапии. Потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, связаны эти изменения с воспалительными процессами или с тем, что пациенты вынуждены были провести в лежачем положении несколько недель.

«Следует рассмотреть возможность обследовать состояние глазного яблока у всех пациентов с тяжелым течением COVID-19. Серьезные проблемы могут остаться незамеченными, поэтому необходим скрининг для последующего наблюдениями за такими пациентами, чтобы избежать тяжелых офтальмологических проявлений», – считают авторы исследования.



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