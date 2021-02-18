США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа

18.02.2021, 4:52, Новости дня

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Американская сторона подала апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании, его защита просит суд о дополнительном времени, чтобы ответить, сообщил оргкомитет движения Don’t Extradite Assange.

«Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу, это является апелляцией на вердикт от 4 января, в котором говорилось, что экстрадировать Ассанжа в США небезопасно, так как выдача в высокой степени вероятности приведет к смерти подсудимого», – передает сообщение РИА «Новости».

Следующий шаг на процессе сделает защита Ассанжа. Don’t Extradite Assange приводит заявление его подруги Стеллы Морис. По ее словам, юристы попросят суд предоставить им время для обсуждения дальнейшей стратегии и подготовки аргументации.

«Следующим шагом станет ответ команды юристов Джулиана на доводы США. Адвокаты Джулиана усердно работают. Они попросили суд предоставить им больше времени для того, чтобы решить, подавать ли встречную апелляцию (на решение от 4 января), чтобы оспорить те части вердикта, в которых судья не поддержала Ассанжа, а также аргументы в защиту свободы прессы. Встречная апелляция даст возможность очистить имя Джулиана должным образом», – приводятся в заявлении слова Морис.

Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов». В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».

Газета The New York Times сообщала, что администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.

4 января Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лондонский суд пошел на такой шаг.