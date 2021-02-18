Цена нефти Brent превысила 65 долларов

18.02.2021, 4:52, Новости дня

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Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 4.05 мск, цена достигала 65,06 доллара за баррель (рост на 0,25%). Мартовские фьючерсы на WTI стоили 61,91 доллара (плюс 1,26%). Последний раз цена на Brent поднималась выше 65 долларов 21 января 2020 года, передает РИА «Новости».

Напомним, стоимость нефти неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала распространения коронавируса. При этом Роснефть, пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, закончила 2020 год с прибылью.