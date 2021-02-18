ФРС оценила состояние экономики США

18.02.2021, 4:52, Новости дня

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Состояние экономики США далеко от долгосрочных целей, которые ставила Федеральная резервная система, выполняющая функции ЦБ, сообщил руководящий комитет ФРС по открытому рынку.

Как сказано в отчете по итогам заседания, его участники «отметили, что экономические условия в настоящее время далеки от долгосрочных целей комитета». Указывается, что «проводимая политика должна оставаться адаптивной до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты». Комитет «поддержал основанные на практических результатах рекомендации по федеральным ставкам и темпам закупки активов», передает ТАСС.

Отмечается, что страна пока не пришла к «широкому и инклюзивному» восстановлению рынка труда и целевому уровню инфляции в 2%. ФРС полагает, что нужно «некоторое время» для «существенного прогресса», так что денежно-кредитная политика вряд ли скоро изменится – базовые ставки останутся близки к нулю, а ежемесячные покупки активов сохранятся на уровне в 120 млрд долларов. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ведомство, скорее всего, сохранит адаптивную денежно-кредитную политику.