 

Мнение: Незамедлительная реакция

18.02.2021, 4:38, Разное
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Роскомнадзор грозно повелел соцсети Клабхаус восстановить аккаунт Владимира Соловьева, заблокированный администрацией сети. Формально блокировка произошла по жалобам пользователей, фактически — репутация российского пропагандиста, по всей видимости, уже настолько одиозна, что вышла на международный уровень. Теперь даже там знают, кто это такой, а потому не особо церемонятся.

РКН, понятно, требует восстановления справедливости, задушевно рассказывая что-то там за свободу слова, хотя РКН и свобода слова — это какие-то параллельные вселенные, а потому заклинания ведомства на эту тему воспринимаются с изрядной долей юмора.

Скорее всего, администрация соцсети если и ответит, то строго формально: есть внутренние правила сети, любой пользователь, регистрируя аккаунт, подписывает соглашение, в котором соглашается с ними, а потому закройте, пожалуйста, дверь с противоположной стороны, поддувает от вас…

Вопросы блокировок пользователей — штука щекотливая, но ключевым здесь является право владельца площадки, который и предоставляет ее третьим лицам. В этом смысле РКН может приказывать российским сетям (просто пользуясь правом административного произвола), но для иностранных сетей мнение национального регулятора, да еще из какой-то глухой провинции, значит немного. Самое тяжелое, что может произойти — это блокировка самой сети в российском сегменте интернета, что сеть, скорее всего, переживет не заметив. Для российских селебрити, которые мечутся от одной модной площадки к другой, это будет тяжелой утратой, но остальные, скорее всего, даже не заметят.

Источник: Эль Мюрид



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