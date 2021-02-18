Киркоров рвется в Литву
18.02.2021, 4:34,
Разное
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BNS, LRT.lt 2021.02.17
Филипп Киркоров / BNS nuotr.
Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском суде решение департамента миграции (ДМ) Литвы запретить ему въезд в Литву на пять лет.
Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля получил просьбу адвоката исполнитель, житель РФ и Болгарии вытребовать это решение ДМ и отменить его, информировал представитель суда Аудрис Кутрявичюс.
Сейчас суд решает, следут ли принять жалобы Ф. Киркорова к рассмотрению.
Адвокат российского певца Линас Макавяцкас в среду сказал, что ему пока не удалось получить решение самого департамнта о включении Ф. Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.
“Мы только из общественного пространства узнали эту информацию (о запрете на въезд – BNS). Я как адвокат запросил ДМ 5 февраля, но мы не получили никакого ответа. А время идет”, – сказал адвокат.
19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.
“Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло”, – сказала тогда министр внутренних дел Агне Билотайте.
По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма “сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации”.
По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму “существенно вредит национальной безопасности Литвы”.
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