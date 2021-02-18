Мнение: БПЛА. Средство или способ – что важнее в современной войне 21 века

18.02.2021, 4:22, Разное

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Владимир Орлов в продолжение темы отечественных БПЛА и перспектив их развития после сирийской кампании.

БПЛА. Средство или способ – что важнее в современной войне 21 века

В который раз я убеждаюсь, что большинство экспертов просто не видят дальше своего носа. Начитавшись и насмотревшись страшилок о том, как турецкие БПЛА Bayraktar и Израильский Harop разносят противников в щепки, опять принялись писать тексты в стиле «всё пропало и России нужно срочно тысячами клепать на заводах БПЛА».

Я давно обещал написать несколько строчек насчёт широко обсуждаемой темы, как БПЛА влияют на современные военные конфликты. Обещание нужно выполнять, да и экспертов нужно поправить, дабы они не вносили сумятицу.

Как пишет историк-востоковед, военный корреспондент Игорь Димитриев, известный также под ником «Русский ориенталист»:

«С 2008 года, 13-ый год чугуниевые головы повторяют одно и то же: БПЛА бессильны против эшелонированной системы объектового ПВО, против ПВО сухопутных войск, против окопавшейся по БУСВ пехоты, против замаскированной техники, у них низкие возможности манёвра, малая скорость, что делает их легкой мишенью для любых ракет…

…Они не замечают ни плюсов БПЛА (автономность, возможность патрулирования, интеграции в цифровые системы управления войсками, сочетание разведывательных и огневых функций в одном изделии, что создаёт готовый РУК без задержек в передаче данных, низкие политические последствия применения, психологический эффект), ни того, что их хвалёную идеальную систему ПВО на практике не может развернуть никто, включая ВС РФ — всегда находятся бреши, недостатки и прочее. Замаскированную технику отлично видно в современные ОЭС. Современные высокоточные боеприпасы залетают в любой окоп и превращают его в братскую могилу. А скоро и барражирующие боеприпасы станут такими, что вынесут все их С-400 и С-500. Со времен Медведки-19 ничему не научились».

Тут Игорь Димитриев абсолютно прав. Действительно, последние военные конфликты показали, что современные БПЛА могут решать целый спектр задач в современной войне, и порой фактор применения этой новой техники является залогом успеха в боевых действиях и последующей победы. Это показало и применение ударных БПЛА в Сирии, во время стычки сирийцев и турок за Идлиб. И атаки Израиля по сирийским системам ПВО. Опять же Ливия, где массово столкнулись Байрактары с "Панцирями". Ну и будет не лишним привести пример военного конфликта в Нагорном Карабахе, где за счёт ударных БПЛА был нанесён чувствительный урон силам самообороны этой непризнанной республики. А если приводить пример конфликта Йеменских хуситов с Саудовской Аравией, то сколько выстрадала нефтяная компания Saudi Aramco атак кустарных БПЛА на фоне безуспешных попыток противодействия этим атакам американскими ЗРК «Patriot», то всё на первый взгляд выглядит печально. Но только на первый взгляд.

С другой стороны, все эти же конфликты показали и другую сторону БПЛА. Если войска грамотно используют системы ПВО, если они понимают, как необходимо выстраивать систему ПВО, если в расчётах ПВО находится грамотный и обученный персонал, то и с современными беспилотниками можно вполне бороться. Даже старые Панцири, которые были поставлены Россией для Арабских Эмиратов и впоследствии оказались в Ливии, которые на несколько поколений отставали от турецких Байрактаров, вполне могли с ними бороться, конечно, в том случае, если этими Панцырями управлял не взятый с улицы персонал…

Но все это на самом деле не так важно. Важно совсем другое.

По мнению Игоря Димитриева, он всё знает и понимает, а мы отставники, военные эксперты, абсолютно ничего не понимаем, ретрограды, да и вообще живем понятиями 20-го века.

Дескать, позор на нашу ретроградскую голову и сослать нас всех на пасеку, дабы мы своим отсталым мировоззрением не мозолили глаза профессионалам.

«Этому подвержены как действующие высшие офицеры, так и военные эксперты с отставниками», — пишет «Русский ориенталист». — «Реальные же спецы на передке крайне серьезно относятся к украинским, турецким и прочим партнерским БПЛА, несут потери как от корректируемого артиллерийского огня, так и от барражирующих боеприпасов, от высокоточных ракет и даже от свободнопадающих боеприпасов. Не говоря о том, что теперь у любого взвода бармалеев есть разведывательное средство, коптер, о котором выпускники военных училищ 80-ых — 90-ых и мечтать не могли, и надежно сбивать их никто не умеет. И это превращает ДРГ противника в куда более смертельную угрозу».

Как вам сказать?

Понимаете, проблема современных конфликтов не в БПЛА. Вообще не в них. Даже суперсовременный БПЛА напичканный электроникой, вроде американского RQ-4 Global Hawk — это всего лишь средство, а не способ.

Сам по себе БПЛА — только носитель. Планер с двигателем, которые везут либо разведывательную оптику, либо ударное вооружение. Сделать БПЛА, из подручных средств, перевязав их синей изолентой может любой школьник или хусит в Йемене. Время такое современное — всё стало доступно и возможно.

Но проблема заключается в системе управления этим БПЛА, в технологиях, в софте, в передаче данных, в конце концов в устойчивости и защищённости каналов передачи данных, а также жирноте этих каналов передачи данных. Если кто не понял, жирнота — это сколько мегабит может выдать каналообразующая аппаратура при передачи данных и команд управления как от наземной станции управления к БПЛА, так и обратно.

И вот именно это самое главное.

Давайте представим: сделали вы БПЛА типа «Орион» или реактивного «Охотника», который должен работать в паре с Су-57. Отлично. Вы поставили на эти БПЛА двигатель, даже хороший двигатель, разработали новые ракеты и бомбы. Но в силу того, что Земля плоская и стоит на трех салонах и одной черепахе (шутка) Земля круглая, видеолинк с БПЛА у вас в лучшем случае будет на 100 км. Передача устойчивых данных не превысит 300. А всё это от того, что нет у вас своей глобальной спутниковой телекоммуникационных системы, именно которая и позволяет США использовать свои БПЛА по всему миру.

Конечно, в России есть телекоммуникационные спутниковые системы, но они во многом предназначены для видеосвязи больших правительственных «шишек», вроде видеосовещаний у президента, поэтому отдавать и так достаточно худые каналы передачи данных для разных военных непотребств никто особо в нашем государстве не торопится.

На опытных экземплярах, что «Ориона», что «Охотника» есть спутниковые каналы управления. Но это опытные образцы. Для серийных подобных изделий нужно создавать свой космический интернет, которого у нас в России просто нет. А с учетом того, что Правительство Мишустина в очередной раз зарубило «Сферу», то в ближайшее время никаких «космических интернетов» у нас в России в обозримом будущем и не появится.

К слову, у США, помимо нового Старлинка от Илона Маска, этих систем и сетей космического военного спутникового интернета около десяти, не считая условно гражданские Thuraya, Iridium и прочее…

Вот эксперты пишут, что турецкие БПЛА Bayraktar — это веха в военных конфликтах нового поколения. Да, возможно этот и так. Но тут у меня возникает простой вопрос, а к чьим спутникам были подключены эти БПЛА, например, во время конфликта в Нагорном Карабахе. У Турции же нет своих спутников?

Кто обеспечивал передачу данных между наземными пунктами управления и теми БПЛА, которые применялись Азербайджаном в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе?

Может, это были французские телекоммуникационные спутники, вроде Athena-Fidus или Сиракуз, а может, это были американские каналы передачи данных, определенно сказать сложно. Свечку не держали.

Очевидно другое: без всего этого, ни турецкие Байрактары, ни израильские Харопы не летают. Нет, конечно, летают, но не далеко и очень низенько, примерно так, как летает Российский БПЛА «Орлан». А со спутником совсем другая песня. И Израиль, и Турция имеют возможность использовать эти каналы передачи данных, даже если они им прямо не принадлежат.

Так что, друзья мои, сделать БПЛА это не самое главное и сам по себе БПЛА не определяет будущее войны. Только комплексное обеспечение всех систем, которые не только необходимы при проведении мультидоменных операций, но и специально созданы для проведения этих операций…

И еще в копилку мнений по данной теме.

Военный эксперт Алексей Леонков пишет:

«Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) хочет создать новый беспилотник Long Shot (Дальний выстрел) воздушного базирования, способный нести на своём борту ударное вооружение. Концепция этого беспилотника будет напоминать «смертоносную русскую матрешку, набитую ракетами» класса «воздух-воздух» (УРВВ)»

По мнению издания DefenceNews, этот новый беспилотник будет летать на дозвуковых скоростях, но зато сможет пролетать большие расстояния, экономя топливо. Американцы уверены, что Long Shot изменит парадигму воздушного боя и будет встречать авиацию противника на дальних рубежах.

Некая такая длинная рука «Дяди Сэма»…

По мнению Алексея Леонкова, данный американский проект скорее всего относится к решению задач по противодействию российской авиации способной нести гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Тем не менее эксперт видит существенный изъян в подобном американском подходе:

«Не смотря на такую «перспективность» у проекта, по моему мнению, есть изъян связанный с поиском цели и выдачи целеуказания УРВВ, которые для захвата цели так же должны иметь аналогичные системы — естественно это бортовые РЛС, либо оптико-электронные станции (в этом случае наведение УРВВ на цель должен заниматься Long Shot). В любом случае работа бортовой РЛС беспилотника Long Shot не останется без внимания наших наземных РЛС и бортовых РЛС авиации. В результате полёт «смертоносной матрёшки» будет остановлен раньше, чем она применит своё оружие».

Да-да, всё так, но есть один нюанс. Это пресловутый «Старлинк» (как технология и как способ), а также ещё два дополнительных спутниковых эшелона, которые в Пентагоне хотят развернуть на более высоких орбитах. БПЛА в этом случае может выступать обычным носителем, а наводить его ракеты и заниматься разведкой будут совсем другие системы…

Наведение управляемых ракет на свои потенциальные цели может осуществляться за счет глобальной спутниковой сети передачи данных, управления и разведки, частью которой является «Старлинк» Илона Маска. А наведением ракеты на цель на активном участке полета, когда различными средствами РЭБ противодействовать уже поздно, будет заниматься головка активного самонаведения.

Возможен такой вариант?

Конечно, возможен, и именно к этому варианту в США сейчас идут.

Такой формат ведения новых высокотехнологичных войн называется сценарием сетецентрической войны в условиях мультидоменных операций. Ставку в современных военных конфликтах надо делать не только на новые средства, но и на новые способы. И на новые способы, может быть, даже в первую очередь.

Владимир Орлов

https://soldier-moskva.livejournal.com/500776.html – цинк

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