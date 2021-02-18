Эксперт: Главными на встрече Путина с лидерами фракций были темы суверенитета и развития

18.02.2021, 3:56, Новости дня

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«Президент в беседе с парламентариями подчеркнул, что РФ находится на марше развития. И это важный посыл не только для руководителей основных политических сил страны, но и для населения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя встречу Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы.

«Некоторые политики и граждане считают, что РФ свой период активного становления уже завершила и последнее время пребывает в некой стагнации. Поэтому очень важен настрой на то, что на самом деле страна развивается», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Президент в беседе с парламентариями подчеркнул, что РФ находится на марше развития. И это важный посыл не только для руководителей основных политических сил страны, но и для населения. Важно, чтобы этот тезис не был забыт, был правильно воспринят и, самое главное, чтобы он получил подтверждение на практике», – подчеркнул эксперт.

По мнению Бондаренко, вероятность застоя воспринимается гражданами как одна из главных угроз, которая волнует их больше, чем локальные вызовы, такие как, например, снижение курса рубля, падение цен на нефть или внешнее вмешательство в выборы. «Что у нас с развитием? Вот ключевой вопрос для граждан», – считает политолог.

Собеседник также отметил, что общение президента с лидерами парламентских фракций выявило консенсус различных партий по поводу отношения к суверенитету страны. «Концепция России, как суверенной державы, существует уже десять лет. Как и идея консенсуса по суверенитету. Такие парадигмы существуют во всех уважающих себя странах, они нормальная ситуация для политических элит что для Запада, что для Востока, – рассуждает Бондаренко. – Любые элиты, вне зависимости от того, правые это политики, левые или центристы, находятся в ситуации такого консенсуса, являются патриотами своей страны. Таких концепций нет разве что у failed states – несостоявшихся государств. В данном случае РФ – в одном ряду с ведущими странами Запада».

В среду президент РФ в режиме видеоконференции провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Владимир Путин заявил, что все заинтересованы, чтобы ближайшие выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе. При этом глава государства призвал депутатов Госдумы в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а конструктивно показывать свой подход и пути развития России.