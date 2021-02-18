Мнение: Переворот

18.02.2021, 3:42, Разное

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Третью неделю после военного переворота в Мньянме продолжаются протесты против пришедшей к власти военной хунты. Насколько я понимаю произошедшее, подоплека переворота достаточно банальна. Военные Мьянмы – особая каста, которая контролирует значительную часть экономики страны, а также практически бесконтрольно распоряжается военным бюджетом, причем размеры этого бюджета они же имеют возможность "пробивать" в правительстве совершенно нескромные. Коррупция в среде генералитета зашкаливает.

Гражданская администрация во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи не сумела организоваться, так как выборы прошли буквально в ноябре, Аун Сан Су Чжи и ее партия победили на них и имели возможность и право единолично сформировать правительство. При этом риторика будущей гражданской власти не оставляла генералитету никаких иллюзий – было решено достаточно твердо предложить генералам умерить аппетиты и закругляться с бесконечным грабежом страны.

Кто вы такие, мы вас не знаем – ответили генералы и арестовали всех. Не для вас мы тут такой сад выращивали, чтобы вот так вот отдавать непосильно нажитое.

Собственно, вот и вся подоплека, никакой особой идеологии тут нет, банальная алчность, коррупция и желание грабить свою делянку до скончания времен. Уж нам это знакомо, как никому.

У населения Мьянмы на этот счет несколько иное мнение, которое оно и выразило на выборах, но кто такое население? Кто ему дал право мешать бизнесу уважаемых бенефициаров? А потому протестуйте сколько угодно, свое мы вам не отдадим. Вот и весь сказ.

Россия, понятно, не осудила военный переворот. Да и с чего бы – у руля Мьянмы стоят социально близкие кремлевским бандитам бандиты бирманские. С целями и задачами, совершенно совпадающими с кремлевскими – грабить свой народ до конца времён. Что может быть более близким и понятным нашим уркам, чем такая позиция? Потому никаких слов неодобрения не высказано.

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