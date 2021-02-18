Россия ответит на размещение американских бомбардировщиков в Норвегии запуском ракет

18.02.2021, 3:38, Разное

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By Thomas Nilsen февраля 17, 2021

Иллюстрация: Barents Observer / Карты Google

«Зона поражения российских ракет», — гласит короткое извещение летному составу (НОТАМ), предупреждающее об опасном районе к северу от материковой части Норвегии в период с 18 по 24 февраля.

Выбор времени вряд ли случаен. На следующей неделе на авиабазу Эрланн на юге Норвегии ожидается прибытие четырех стратегических бомбардировщиков B-1 ВВС США, которые впервые будут размещены на территории страны. Как сообщает голландский авиационный сайт Scramble, самолеты прибудут в конце 7-й или в начале 8-й недели.

Группа поддержки из 200 американских военнослужащих, которые будут заниматься обслуживанием бомбардировщиков, уже прибыла на авиабазу.

Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Кристиан Отланд. Фото: FFI

«Учитывая время и место проведения российских ракетных испытаний, а также ожидаемое прибытие американских бомбардировщиков B1, ракетные учения вполне могут являться сигналом», — рассказал в интервью Barents Observer старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований (FFI) Кристиан Отланд.

По его словам, это может быть способом выразить недовольство Москвы временным присутствием американских бомбардировщиков на норвежской земле.

«Случайно или нет, но район проведения российских испытаний находится между 22-м и 25-м градусами восточной долготы, то есть вокруг 24-го меридиана. Самолеты союзников обычно не ведут учебную подготовку восточнее этой линии из-за добровольно взятых на себя Норвегией ограничений», — пояснил Отланд.

Официальный представитель ВС Норвегии майор Брюньяр Стурдаль подтвердил, что извещение НОТАМ российских властей касается района в международных водах между материковой Норвегией и островом Медвежий.

По словам Стурдаля, «обеспечение безопасности в этом районе» лежит на России.

«С норвежской стороны мы, конечно же, отслеживаем подобную активность в непосредственной близости от нас, используя имеющиеся у нас возможности», — сказал майор Стурдаль Barents Observer.

Между мысом Нордкап и островом Медвежий находятся важные районы промысла для траулеров из Норвегии, РФ и ЕС.

Схема российского оборонительного бастиона и роль в ней Норвегии и Медвежьего и Фареро-Исландского рубежей. Источник: Карта: Миккола (2019), доклад RAND Europe

Эти акватории также имеют стратегическое значение в масштабной игре между НАТО и Россией, как и во времена холодной войны. Именно здесь от Нордкапа до Шпицбергена через остров Медвежий проходит линия, отделяющая мелкое Баренцево от более глубокого Норвежского моря.

Отланд объясняет: «Этот район традиционно играет важную роль в российском оборонном планировании и стратегии Северного флота по созданию оборонительного бастиона. Проще говоря, российский ВМФ стремится обеспечить господство на море в морских районах восточнее этой воображаемой линии и воспретить противнику использование более глубоководных районов к западу и югу от нее».

Если российским подводным лодкам, базирующимся на Кольском полуострове, удастся пройти западнее Медвежьего рубежа, НАТО будет намного сложнее отслеживать их в более глубоких районах Северной Атлантики.

Ракетный крейсер «Адмирал Устинов» (слева) в порту Североморска. Фото: Томас Нильсен

В извещении НОТАМ не указывается, какие типы ракет будут запускаться в объявленной зоне поражения или в ее сторону.

При этом 16 февраля пресс-служба Северного флота сообщила, что сейчас в Баренцевом море находится ракетный крейсер «Маршал Устинов». Он отработал взаимодействие с противолодочной авиацией по совместном поиску подводных лодок условного противника.

«Маршал Устинов» вышел из Североморска 9 февраля. На его вооружении стоят противокорабельные крылатые ракеты, ракеты класса «земля-воздух» и торпеды.

По словам Отланда, российские боевые стрельбы и испытания вооружений в Белом, Баренцевом и даже Норвежском морях стали неотъемлемой частью «новой нормальности» на Крайнем Севере.

«Иногда это может быть проблемой для рыболовных судов, работающих в этих морских районах, а также для самолетов гражданской авиации, чьи полеты обычно проходят через воздушное пространство на севере. С другой стороны, соблюдение Россией установленных правил уведомления, включая извещения НОТАМ, — это хороший знак», — сказал Отланд.