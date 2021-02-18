Мнение: Кто руководит эскадронами смерти на Украине

18.02.2021, 3:26, Разное

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Беглый украинский журналист, активист евромайдана, борец с путинской агрессией и лидер движения "Femen" Евгений Василькевич, который сейчас ютится в лагере для беженцев в Голландии и пытается там получить политическое убежище (после изнасилования в застенках СБУ), рассказывает о кампании убийств осуществляемых СБУ на Украине и о сращивании гос.органов с нацистскими организациями, которые выступают банальным инструментом террора.

Кто руководит эскадронами смерти на Украине

– А почему вы находитесь именно в военном лагере?

– Потому что я – агент СБУ.

– Официальный, с документами?

– Да. Я давал подписку о неразглашении государственной тайны и проходил полиграф в здании СБУ города Николаева. Я давал подписку о сотрудничестве.

По словам Евгения, именно для того, чтобы его завербовать, и был устроен весь этот цирк с Народной радой Николаева. Сотрудники СБУ задержали его в то время, когда он проводил журналистское расследование, касающееся государственной сети аптек, под крышей которой процветала наркоторговля. Он утверждает, что в его квартиру подбросили гранату, потом его изнасиловали в подвале управления СБУ и завербовали. Там же, в подвале, у него на глазах сотрудники СБУ убили человека, перерезав ему горло. При этом угрожали, что и с ним может случиться то же самое, или это убийство повесят на него.

– Следователь николаевского отдела СБУ Мельник Александр Витальевич – это тот человек, который меня пытал, изнасиловал и вербовал в «эскадроны смерти». Им нужен был человек известный в определенных кругах, с хорошими связями, с журналистским даром.

– В чем состояла ваша деятельность?

– Официально я числился пресс-секретарем в Национальном корпусе (организация запрещена в РФ). Внештатный сотрудник СБУ, секретный агент отдела «К» – отдела безопасности и шифрования. В мои обязанности входило заниматься пропагандой и дезинформацией через СМИ, обвиняя во всех преступлениях, убийствах, которые совершали радикалы под руководством СБУ, РФ, российскую агентуру. По заказу СБУ я писал статьи, которые публиковал на известных сайтах, таких, как «Наша версия», сайт Дмитрия Гордона. Там они сохранились с подписью Евгений Довлатов. Также их публиковал сайт Цензор.нет и Юрий Бутусов, который является внештатным сотрудником СБУ, агентом того же отдела, что и я. Таким же сексотом является и бывший пресс-секретарь Порошенко Роман Реведжук, который сбежал из страны и сейчас находится в Швейцарии. Он также писал компрометирующие материалы против РФ. Он придумал «дело вагнеровцев» в Белоруссии, ему принадлежит концепция «движения 25%» для экс-президента Порошенко. Со мной советовались, как правильно подать информацию в медиа, как зачистить улики, чтобы их «мокрые дела» никогда не были расследованы.

– О каких делах идет речь?

– О громких убийствах, таких, как убийство экс-депутата Вороненкова, радикала Саши Белого, журналиста Павла Шеремета, адвоката Юрия Грабовского. Нацкорпус – это террористическая группа, наемные убийцы, которые находятся у государства на пособиях и на должностях. Они должны были убивать определенных людей, которые мешали власти, и выдавать эти преступления за суициды, за теракты. Иногда людей убивали и сжигали в крематориях, так, чтобы их никто и никогда не нашел. Я готов пойти в российское посольство, дать показания и всех сдать, так как почему-то в ЕС не хотят обращать внимания на эти факты.

– Журналист Дмитрий Гордон – тоже секретный сотрудник?

– Понятия не имею, но у него на сайте регулярно выходили мои статьи.

– Где вы находились? У вас было что-то вроде базы? Вы могли контактировать с другими агентами?

– Из Николаева после задержания и вербовки меня направили в Киев. Потом я уже был в Киеве на конспиративной квартире по адресу Лукьяновка (район Киева), улица Юрия Ильенко 12 А. Там были разные люди. Я был в отделе «К», но у нас был куратор из отдела «Т» – это Департамент защиты государственности, который занимался прослушкой, наружкой, слежкой и сбором доказательств. Я не назову его фамилию, потому что он мой друг и он мне помогал.

– Кого еще вербовали в эти формирования?

– Людей брали самых разных. Причем разных возрастов – от 15 до 60 лет. Зачастую СБУ занималась тем, что продавала наркотики, подсаживала на них даже. Это был героин, кокс, марихуана. Крышевала определенные наркоаптеки, некоторые из которых были государственными. В Киеве существует несколько заведений «гаражного» типа. Они находятся на окраине. Вокруг обычные гаражи. В такой «гараж» заходишь – там охрана, люди с автоматами. Тебя проверяют на наличие оружия и пускают внутрь. А там ловят кайф самые разные люди – и чиновники, и депутаты, рассыпаны дорожки кокса.

Очень многим нравилась эта работа, особенно подросткам, особенно детдомовцам. О них писали СМИ, они были героями, интересными и популярными. У них был дом, еда, выпивка, свободный секс – там все занимались сексом друг с другом, и с девочками, и с мальчиками. Им поставляли новое оборудование – компьютеры, принтеры. Так что еще и свободный интернет, и деньги на счету, и под защитой государства, и с корочками секретных агентов СБУ. Почему бы и нет?

– Эта вербовка носила массовый характер?

– Да, это была такая специальная программа. Агентурная сеть Украины – это 27 тысяч человек с оружием на руках. Это целая армия, непонятно, на кого работающая. В любой момент она может выйти на улицы и никто не сможет ей противостоять.

– Почему вы выбрали для эмиграции именно Нидерланды?

– Нидерланды я не выбирал. Мне позвонили из военной разведки и сказали: «Ты сегодня должен покинуть страну и улететь в Нидерланды, там тебя встретят». Параллельно со мной в разные страны вылетели еще 15 человек. Они тоже давали показания и рассказывали о том, чем занимались под руководством СБУ. Но, к сожалению, СМИ не обратили на это внимания.

– Почему вам помогала военная разведка?

– Некоторые сотрудники спецслужб были против вербовки в качестве агентов для осуществления заказных убийств людей с улиц. Но они все же были частью этой структуры.

– Почему вербуют такими варварскими методами?

– Если вы адекватный, нормальный человек, то единственный способ заставить вас убивать других людей – это вас до смерти испугать, повесить на вас уголовное дело. Чтобы вы поняли, что у вас нет пути назад.

– Что все же представляла собой Народная рада Бессарабии и Народная рада Николаева? Как вы попали в эту историю?

– Это проект Валентина Наливайченко, главы СБУ на тот момент. Эти органы (НРН, НРБ) создавались для того, чтобы иметь контролируемую оппозицию, узнать, кто сепаратист и убрать все возможные протестные и пророссийские движения в Украине. А также для того, чтобы ликвидировать оставшихся лидеров Евромайдана. В 2014 году я познакомился с Дмитрием Соиным, бывшим депутатом из Приднестровья. У него был конфликт с тогдашним президентом ПМР Шевчуком, и он был вынужден перебраться в Одессу. Когда я работал у главы Николаевской ОГА Игоря Дятлова, именно Соин предложил мне вступить в движение Народная рада Бессарабии, которая, по его словам, должна была заниматься проведением разных фестивалей, лоббировать культуру национальных меньшинств. Я сказал, что мне это не интересно. Тогда он предложил этот проект моей помощнице Вере Шевченко. Она пришла на первую пресс-конференцию, ей написали текст и она его с листика прочитала. Эта пресс-конференция вызвала большой медийный скандал. Но я к ней не имел никакого отношения.

– Как складывались ваши отношения с Соиным в дальнейшем?

– В 2015 году его вдруг арестовали и без предъявления обвинений содержали в тюрьме. Ко мне приходит его сын и просит помочь. Мы делаем пресс-конференцию в клубе «Паритет», где я рассказываю о компромате на Шевчука и говорю, что если Соина не опустят, то я раскрою весь этот компромат. И тут вдруг через 2-3 недели Соин пропадает, а все СМИ начинают писать, что он сбежал из тюрьмы. Конечно, это не соответствует действительности, потому что сбежать из тюрьмы невозможно. Уже когда я попал в СБУ, на допросе начальник Николаевского управления СБУ мне показывал фотографию Соина. Он сказал, что обвинения с меня могут быть сняты, если я буду сотрудничать. В чем же состояло это сотрудничество? Я должен был поехать в Москву, встретиться с Соиным в кафе и отравить его. Мне сказали, что после этого я буду абсолютно свободен.

– Почему для этого им понадобились вы?

– Я был единственный человек, который был вхож в его семью. Он бывал у меня дома, общался с моей матерью. В СБУ мне сказали, что Соин – внештатный советник Путина и бывший фсбешник.

– Почему его задержали, выпустили, а потом хотели убить?

– Говорили, что якобы президент ПМР Шевчук заплатил СБУ деньги за ликвидацию Соина. Поэтому его задержали. Но тут вмешалась военная разведка, еще какие-то структуры. В СБУ мне сказали, что его поменяли на 15 украинских военнопленных. Но об этом нигде нет никакой официальной информации. Деньги СБУ были уже заплачены, а заказ так и не был выполнен. Поэтому Соина любыми путями надо было убить.

– Расскажите, в каких операциях вы участвовали, чему стали свидетелем?

– Я участвовал в спецоперации СБУ по убийству адвоката Юры Грабовского.

– Зачем понадобилось его убивать?

– Его нужно было убить, потому что он был адвокатом пленного россиянина Александра Александрова. Он так хорошо его защищал, что дело вот-вот могло развалиться. Александрова и второго россиянина, взятого в плен на Донбассе – Ерофеева должны были менять на Надежду Савченко. Их должны были менять как военнопленных, так как Москва сказала, что обмен должен быть равноценным. Для этого надо было доказать их вину и осудить. А Грабовский мешал. Максим Чмилев и Артем Яковенко, которых обвиняют в его убийстве, были внештатными сотрудниками СБУ. Они его заманили в Одессу и допрашивали в доме по адресу Аркадьевский переулок, 11/1 (адвокат был похищен в Одессе в марте 2016 года – М.П.). Мне тогда позвонил Артем и сказал: «Женя, приезжай, потому что мы сами не понимаем, что происходит». Когда я приехал, я заснял автобус сотрудников СБУ, заснял эту квартиру, где происходил допрос адвоката. Было тогда записано более 8 видеосюжетов разных вариантов его допроса. Адвокат признавался то в педофилии, то в связях с РФ, то еще в чем-то. Допрашивали его именно Артем Яковенко и Максим Чмилев, есть видео, где звучат их голоса. Но они его не убивали. Убили его сотрудники СБУ.

Как мне говорили сами сотрудники СБУ, у них есть свой стиль работы. Их задача, грубо говоря, состоит в том, чтобы загнать стадо на бойню, но так, чтобы это стадо не понимало, что его убьют, да еще и содействовало в своем уничтожении. Люди должны помогать убийству самих себя и при этом ни о чем не догадываться.

– А стадо – это кто?

– Украинский народ. Оппозиция. Независимые журналисты. Честные адвокаты. Даже ярые активисты Майдана – например, Саша Белый. Он им тоже мешал. Как и все активисты, которые были независимыми. Когда начался Евромайдан, СБУ внедряла свою агентуру в каждую группировку. Их цель была стать лидерами этих организаций и вести людей по нужному курсу. Подконтрольные СБУ СМИ нужных людей пиарили, как героев.

– Можете привести примеры?

– Например, у нас есть такой дутый персонаж – Сергей Стерненко. Он является моим коллегой, внештатным сотрудником СБУ. Я с ним работал. Он приехал в Одессу, при поддержке СБУ занял место лидера Правого сектора (запрещен в РФ). При этом ему помогали телеканалы Порошенко. Стерненко сам из города Белгород-Днестровского. Мать – преподаватель, папа – полицейский. У них также были плантации клубники. Он курил марихуану, занимался наркотиками и был когда-то арестован за это еще до Майдана. Тогда, видимо, и произошла его вербовка и в дальнейшем реинкарнация – превращение из человека, который читает рэп и носит георгиевскую ленточку, в патриоты Майдана, который помогает СБУ бороться со всеми несогласными.

– Куда они собираются вести «стадо», какая у них идея?

– Идея очень простая: взять под контроль все. Создать полностью подконтрольную оппозицию и СМИ. Когда я уже был пресс-секретарем Национального корпуса, сидел за компьютером и писал пресс-релизы, я уже знал, что все организации олигархата, в том числе Ахметова, стояли на учете в СБУ. Было создано много охранных фирм, олигархи им платили якобы за охрану для того, чтобы у них не возникали проблемы. СБУ таким способом получала с этих олигархов деньги. То же самое было с известным застройщиком сирийского происхождения Аднаном Киваном. Он строил высотки на морском побережье в Одессе. Ему создавали проблемы, пока он не начал платить. Есть организация С 14 (неонацистская организация, запрещенная в РФ), которую возглавляет Евгений Карась – это тоже сотрудники СБУ. Они разгоняли лагеря ромов. Первый случай был у нас в селе Лощиновка, второй – во Львове, когда одного из ромов убили. Тогда один из европейских фондов выделил 300 тысяч евро по программе обучения ромов. Когда эти деньги пришли на счет, все репрессии против ромов были прекращены.

– Что вам известно об убийстве Шеремета?

– Как-то я получил от СБУ задание поехать в Закарпатье на горнолыжный курорт Драгобрат, чтобы рассказать о репрессиях в отношении активистов Правого сектора (запрещен в РФ), которые устроили драку в «Хате Магната». Приехав туда, я узнал, что свидетелем произошедшего была Юлия Кузьменко. Сейчас она подозреваемая по делу об убийстве Шеремета (Кузьменко – врач-хирург, волонтер АТО, именно она, по версии следствия, заложила взрывчатку под машину журналиста – М.П.). Она выступала одним из свидетелей невиновности тех людей, которых мне надо было защищать по заданию СБУ. В этот же день туда, в суд, приехал весь агентурный состав: Стерненко, Карась, Билецкий из Национального корпуса. Помимо этого, когда я находился на конспиративных квартирах, со мной связался сотрудник СБУ по имени Максим Люлин. Он воевал в АТО, потом был тренером в лагере Правого сектора, потом перешел в Национальный корпус. Он мне сказал, что ему дали задание следить за Шереметом, а потом предложили еще 3 тысячи долларов за его убийство. Он не хотел его убивать и обратился ко мне за советом, как выйти из этой ситуации. Я решил рассказать об этом в СМИ. Но не успел. Его обвинили в убийстве своей семьи и арестовали. Была убита его жена и ее родители в их доме. Вероятно, это была месть СБУ за его отказ от участия в убийстве журналиста. Разговор с ним у меня записан на диктофон. Я еще в 2016 году заявлял, что Шеремета и Грабовского убили сотрудники СБУ.

– Какой мог быть мотив у СБУ?

– Им было выгодно создавать впечатление, что страна наполнена российскими шпионами, террористами. Они получали международную помощь на борьбу с «российской агрессией» внутри страны. Кроме того, они хотели пролоббировать закон о легализации оружия, потому что у 27 тысяч боевиков по всей Украине на руках было очень много нелегального оружия, которое надо было легализовать. В «эскадронах смерти» были также люди из Белоруссии. Один из лидеров Нацкорпуса – Сергей Коротких. У него несколько позывных: Боцман и Малюта. Это бывший сотрудник КГБ Белоруссии. Родственник Валерия Игнатовича (бывший сотрудник МВД, который на тот момент руководил расправами с белорусскими оппозиционерами, в 2002 году приговорен к пожизненному заключению). Также Коротких воевал в Чечне. Оператор Шеремета Дмитрий Завадский (был похищен и, предположительно, убит в Минске в 2000 году, обвинение в этом было предъявлено Игнатовичу) работал в Чечне во время войны. Предполагается, что Игнатович и Коротких могли «засветиться» на отснятых им кадрах. У Коротких произошел в Белоруссии конфликт с начальством, и он сбежал в Россию. В России он связался с неонацистами и у него опять начались проблемы. Его близким другом был покойный неонацист Марцинкевич (Тесак). Коротких перебрался на Украину, где получил паспорт от Петра Порошенко. За день до убийства Шеремета Коротких с ним встречался.

– Вы думаете, он мог быть причастен к убийству Павла?

– Я не могу определенно говорить о причастности Коротких. Я могу только утверждать, что убийство Шеремета организовали сотрудники СБУ, так как я это знаю точно. Но сам Коротких подтвердил публично, что в ночь перед убийством он общался с Шереметом.

https://www.mk.ru/politics/2021/02/17/eksagent-sbu-rasskazal-ob-organizatorakh-ubiystva-sheremeta-i-grabovskogo.html – полностью по ссылке

За это и стоял майдан.

Сам внештатный сотрудник СБУ также прекрасен.

Но стоило разок изнасиловать в камере СБУ, так сразу возникло острое желание бежать сливать прежних хозяев в российские СМИ и российское посольство.

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