Мнение: Хомячки Навального – страшная сила

18.02.2021, 3:22, Разное

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Андрей Ковалев в одном из образов

Сегодня днем, перед Шоколадницей, принимал участие в записи ток-шоу “Прав?Да!” на телеканале ОТР (тема – о конспирологии, так что, думаю, передачка станет хитом Ютуба). Еще одним участником обсуждения был Андрей Ковалев – чувак чрезвычайно забавный и мой давний знакомец (давно, еще в “нулевые”, я участвовал в его кампании по выборам в депутаты МГД).

Ковалев – московский “девелопер”, если это можно так сказать. На рубеже 90х и “нулевых” он, выпускник МАДИ, внезапно занялся московской недвижимостью – стал отстраивать и сдавать под офисные площади освобождавшиеся промзоны загибавшихся московских заводов (типа ЗиЛа) – и на этом просто сказочно разбогател буквально за несколько лет. Были даже слухи, что он стал долларовым миллиардером… в общем, про него я расскажу как-нибудь отдельно.

Важно то, что сейчас Ковалев имеет довольно фриковатый вид, явился на передачу в образе кота Базилио из “Приключений Буратино”, но был, как всегда, весел и напорист. Первым делом спросил, будем ли мы сегодня “обсуждать Навального” (это был разговор еще до начала передачи). Ведущий по имени Юра малость замялся и ответил осторожно – “ну, если вы хотите…”

– Не хочу! – отрезал Ковалев. – У меня к Навальному большая личная неприязнь.

– Почему? – спросил я.

– У меня из-за этого вашего Навального снесли мой аккаунт в Инстаграмме! – загремел Андрей. – А у меня там было, между прочим, 500 тысяч подписчиков!

– Как же так? – ахнули мы с Юрием. – За что?!

– Да вот так! – возмущенно продолжал известный девелопер. – А я просто отреагировал на безобразие, которое этот Навальный устроил. Я на все безобразия реагирую. Протесты эти, митинги… Взял и написал – всё это происки, они пытаются развалить страну, мы не должны допустить, наша молодежь не должна поддаваться на провокацию – и все в таком духе!

– Так это все сейчас было? – удивился я.

– Ну да, – недовольно признал Ковалев. – Написал между 23 и 31 января, хотел предупредить, предостеречь… И что же вы думаете? Через день – удалили мой аккаунт БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ! Каково?? Мои ребята, естественно, стали выяснять у Фейсбука, у администрации. И нам сообщают – на ваш аккаунт пришло за прошедшие сутки 2,5 миллиона жалоб. Два с половиной миллиона!! Я им сказал – ну не может же быть, проверьте, это же боты! А в фейсбуке говорят: нет, мы уже все проверили, сомнений нет: это всё – живые люди.

Вот так. Как говорится – за что купил, за то и продаю. Но история интересная. Если кто хочет заняться фактчекингом – велкам.