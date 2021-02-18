ВВС США указали на ценность Договора по открытому небу

18.02.2021, 3:02, Новости дня

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Ценность Договора по открытому небу заключается в возможности стран быть открытыми и транспарентными, сообщил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Он не стал уточнять, вернутся ли США в ДОН, а также рассказывать об обсуждении этого вопроса в Вашингтоне, предоставив «возможность говорить о подходе к Договору по открытому небу» новой администрации США. Из его слов можно сделать вывод, что Белый дом пока не просил его изложить свои соображения на этот счет – Браун сказал, что «подождет указаний администрации» и «когда она запросит» его «оценку и мнение», передает ТАСС.

15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.