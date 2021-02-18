Более трети американских военных отказались делать прививку от COVID-19

18.02.2021, 3:02, Новости дня

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Из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса, сообщил Пентагон.

Представители военного ведомства в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил сообщили, что первую из двух доз вакцины получили около 212 тыс. военных, 147 тыс. получили уже обе дозы. Всего же Пентагон к настоящему моменту сделал 916575 прививок своим военнослужащим и членам их семей, гражданским сотрудникам и подрядчикам. К концу лета собираются вакцинировать большинство военных.

В США вакцинация военных препаратами Pfizer и Moderna является добровольной, так как вакцины прошли ускоренную регистрацию. После получения полноценной лицензии вакцинация станет обязательной, но вряд ли это произойдет ранее 2023 года. В Пентагоне не знают, почему некоторые военные отказываются от прививок, передает ТАСС.

Напомним, в США было выявлено 150910 случаев коронавируса у военных, 21 человек умер. Из-за распространения коронавируса отметили 99 и отложили 37 военных учений. Президент страны Джо Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. В США в целом зарегистрировано более 27 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 486 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.