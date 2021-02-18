 

Более трети американских военных отказались делать прививку от COVID-19

18.02.2021, 3:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса, сообщил Пентагон.

Представители военного ведомства в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил сообщили, что первую из двух доз вакцины получили около 212 тыс. военных, 147 тыс. получили уже обе дозы. Всего же Пентагон к настоящему моменту сделал 916575 прививок своим военнослужащим и членам их семей, гражданским сотрудникам и подрядчикам. К концу лета собираются вакцинировать большинство военных.

В США вакцинация военных препаратами Pfizer и Moderna является добровольной, так как вакцины прошли ускоренную регистрацию. После получения полноценной лицензии вакцинация станет обязательной, но вряд ли это произойдет ранее 2023 года. В Пентагоне не знают, почему некоторые военные отказываются от прививок, передает ТАСС.

Напомним, в США было выявлено 150910 случаев коронавируса у военных, 21 человек умер. Из-за распространения коронавируса отметили 99 и отложили 37 военных учений. Президент страны Джо Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. В США в целом зарегистрировано более 27 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 486 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / В США космические силы получили название – стражи. Автор “Стражей галактики” заговорил о суде

25.10 / “Теперь я король”. Лопес отказался от реванша с Ломаченко

14.12 / Эксперт: «Единая Россия» в период пандемии пришла на помощь самым уязвимым слоям населения

07.02 / “Нереально”. Экс-глава Минздрава Украины Скалецкая прокомментировала планы вакцинации украинцев от коронавируса

15.07 / Пресс-конференция в Белом доме: США лишают Гонконг льготного статуса

30.11 / Бутусов: Татаров назначен Ермаком в Офис президента, потому что он отображает мнение не Зеленского, а Портнова

26.08 / Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в 11-й раз отказали в досрочном освобождении

15.11 / Ученые предупреждают о вреде утреннего кофе

17.10 / В ВОЗ назвали неэффективные лекарства от COVID-19. Среди них – включенный в украинский протокол ремдесивир

13.10 / СК переведет на удаленку 40% сотрудников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска