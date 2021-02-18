 

В Черновицкой области с COVID-19 ежедневно госпитализируют более 100 человек. Заняты более 80% коек – глава ОГА

18.02.2021, 2:30, Новости дня
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В Черновицкой области сложилась критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Каждый день заболевание диагностируют у около 400 человек. Об этом 17 февраля сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в видеообращении в Facebook.

По его словам, в течение последних дней в регионе ежесуточно госпитализируют с коронавирусом более 100 человек, а в больницах заняты более 80% коек.

“Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно до сих пор увеличивали количество коек, которые мы предоставляли для лечения коронавирусных больных. Если раньше это была загруженность 50%, но от общего количества коек – 900, то теперь мы имеем более 50% от общего количества – 1,7 тыс. коек, которые мы выделили для лечения коронавирусной болезни”, – добавил он.

Осачук отметил, что в связи с ситуацией местные органы власти могут принять решение о прекращении очной и стационарной формы обучения во всех учебных заведениях области минимум на ближайшие две недели. В частности, чиновник сообщил, что сегодня Черновицкая ОГА получила “настоятельную рекомендацию” от Министерства образования и науки Украины о закрытии школ из-за эпидемии коронавируса.

По его словам, рекомендация касается учреждений общего среднего образования, специального профессионального образования и высших учебных заведений.

https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/videos/2904071899851867/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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