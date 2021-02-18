В НАТО представили новую стратегическую концепцию для сдерживания Китая и России

18.02.2021, 2:08, Новости дня

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Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции», – сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате, передает ТАСС.

По его словам, концепция должна учитывать новый подход к России. «В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки», – добавил он.

Также генсек считает, что НАТО должно стать площадкой политического диалога всех «одинаково мыслящих со странами альянса государств» для противодействия РФ и Китаю.

Ранее Столтенберг заявил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17-18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса.

Напомним, в НАТО заявили о готовности флота дронов для наблюдения у границ России. Альянс решил увеличить финансирование военной активности на восточном фланге. На прошлой неделе были раскрыты задачи американских бомбардировщиков возле российских границ. Москва обвинила США в дестабилизации обстановки у границ России. Тем временем Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.