 

Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса

18.02.2021, 2:08, Новости дня
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Воссоединение РФ и Крыма. а также конфликт в Донбассе вызваны действиями лидеров евромайдана: Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова – сообщил экс-президент Украины Виктор Янукович.

Заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк. Экс-президент Украины прокомментировал постановление Верховной рады о «революции достоинства». Парламент сообщил о необходимости завершить расследование преступлений, произошедших в период евромайдана, и привлечь к ответственности виновных в гибели людей. Янукович считает, что заявление Рады раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных.

По его словам, отношение к евромайдану как к «ключевому моменту строительства украинского государства и выразителю национальной идеи свободы» выглядит «издевательски», ведь «майдан» продолжает разделять» Украину. Как сообщил Янукович, «действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение» страны, передает РИА «Новости».

Он указывает, что «украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране». По его мнению, большинству украинцев «давно известно, кто виновен» в «аннексии Крыма и войне на Донбассе». «Именно «майдан», а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – сообщил Янукович, добавив, что «с несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе».

Как полагает бывший глава государства, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, «эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению». Янукович считает, что «истинные виновники трагедии 2013–2014 годов должны понести самое суровое наказание».

Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.



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