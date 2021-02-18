Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина

18.02.2021, 2:08, Новости дня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном.

В соцсети «ВКонтакте» Кадыров рассказал, что «дорогой старший брат» оказал ему «теплый и радушный прием». Глава Чечни «передал устное послание» от главы российского государства Владимира Путина, в котором отмечался «продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений». Путин, как сообщил Кадыров, в послании «выразил признательность за инициативу направить жителям северокавказских субъектов» РФ «средства индивидуальной защиты в период» распространения коронавируса.

Также Путин «заметил, что РФ придает большое значение взаимодействию в борьбе с коронавирусом» и «напомнил, что российская вакцина «Спутник V» недавно зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях». РФ «готова наладить поставку препарата после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами».

На встрече глава Чечни и наследный принц Абу-Даби «обсудили важные вопросы, связанные с сотрудничеством между ОАЭ и субъектом РФ – Чеченской Республикой», сообщил Кадыров. Он отметил, что «проекты, которые реализуются эмиратскими братьями, являются большим подспорьем в развитии региона».

Стороны «выразили заинтересованность в укреплении и расширении нашего сотрудничества». Кадыров «выразил Мухаммеду бен Заеду Аль Нахайану благодарность за оказанное гостеприимство» и заверил, что его «всегда рады будут видеть на чеченской земле и встретят как самого дорогого и желанного гостя».