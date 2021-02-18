В российской школе силовики сыграли с учениками в “ОМОН и протестующих”

18.02.2021, 1:36, Новости дня

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В школе №42 российского города Нижневартовск сотрудники МВД и Росгвардии провели урок профориентации для учеников старших классов в формате противостояния силовиков и протестующих. Сюжет под названием “Школьники-силовики” 16 февраля опубликовал местный телеканал “Мегаполис”.

На уроке часть учеников вооружили щитами, дубинками и шлемами, другая часть закидывала их волейбольными и баскетбольными мячами. Также полицейские показали приемы с дубинками, используемые при обороне.

Сотрудники телеканала сообщили “Дождю”, что их официально пригласили для съемки мероприятия, это был эксклюзивный материал “Мегаполиса”. По словам журналистов, ученики позитивно восприняли профориентационный урок в таком формате.

Директриса школы Галина Гасымова пояснила “Новой газете”, что встреча школьников с силовиками должна была возродить у детей уважительное отношение к профессии полицейского. По ее словам, у урока было две части – в первой, этической, рассказывали о поступлении в вузы, о “героических буднях полицейских”, спасающих людей. “Подчеркнули, что необходимо иметь физическую подготовку, академические знания, медицинские навыки. Вот такой должен быть полицейский многогранный”, – рассказала директриса.

Во время практической части школьникам дали примерить на себя оборудование, чтобы, по словам педагога, показать ребятам, что нужна серьезная физическая подготовка. “Мячи кидали, чтобы показать, какая сила нужна, чтобы щитом держать удар даже мяча. Нужно физически быть готовыми. Ребятам очень понравилось, кстати”, – отметила Гасымова.

По данным “Новой газеты”, администрация Нижневартовска проводит внутреннюю проверку – соответствует ли этот урок закону об образовании. “В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц”, – сказала директор департамента образования администрации города Инна Святченко.

В Главном управлении МВД РФ заявили, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям с демонстрацией использования спецсредств считают “недопустимым”. Начальству управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и пресс-секретарю УМВД по Нижневартовску вынесли дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном служебном соответствии.

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