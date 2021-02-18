 

Солдаты ВСУ и НАТО вместе покорили Говерлу

18.02.2021, 1:36, Новости дня
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Военнослужащие ВСУ вместе с коллегами из НАТО покорили наивысшую точку Украины – Говерлу. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба оперативного командования “Север”.

Вместе с кадровыми военными на вершину поднимались ветераны АТО/ООС, военный капеллан и представители общественных организаций.

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По информации АрміяInform, восхождение состоялось в сверхсложных погодных условиях. К участию в нем присоединилась 10-летняя Николь Князева — мастер спорта международного класса, 28-кратная рекордсменка национальных и мировых спортивных рекордов.

Экспедиция проходила под контролем сотрудников ГСЧС и спасательно-поисковой группы и продолжалась почти 10 часов: восемь из них понадобилось на подъем и два – на спуск.

Впервые принимавший участие в таком мероприятии офицер армии США Энтони Хопкинс сообщил, что “это было действительно трудно и очень холодно”. По его мнению, такой поход – “очень хороший урок и впечатления на всю жизнь”.

На Говерле военные подняли знамя оперативных командований ВСУ и флаги стран-участниц похода, а также провели молебен по погибшим из-за российской агрессии воинам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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