Facebook запретит жителям Австралии делиться в соцсети новостями

18.02.2021, 1:36, Новости дня

В Австралии планируют принять закон, который обяжет социальные сети платить местным СМИ за использование их контента пользователями. В связи с этим Facebook изменит политику в этой стране, об этом говорится в официальном заявлении компании.

“Предлагаемый закон в корне неправильно понимает отношения между нашей платформой и издателями, которые используют ее для обмена новостным контентом. Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, игнорирующий реалии этих отношений, или прекратить разрешать использование новостного контента в наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем выбираем последнее”, – отметили в компании.

Если закон будет принят, частные лица и СМИ в Австралии не смогут публиковать или просматривать в ленте социальной сети австралийские и международные новости.

По информации BBC news, Google будет платить австралийским издателям за размещение их контента. Компания договорилась с медиахолдингом News Corporation Руперта Мердока, что будет платить за размещение в Google News Showcase новостных материалов управляемых холдингом. В их числе газеты The Sun, The Wall Street Journal, The Times и The Australian. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире, насчитывает 2,5 млрд активных пользователей.

