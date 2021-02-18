Трамп впервые пообщался со СМИ после ухода из Белого дома

18.02.2021, 1:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

45-й президент США Дональд Трамп 17 февраля впервые пообщался со СМИ после завершения его президентских полномочий. Об этом сообщает The Hill.

Трамп позвонил на канал Fox News, чтобы выразить соболезнованияв связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо.

“Вокруг него так много легенд, но он сам – легенда”, – сказал экс-президент.

По информации издания, Лимбо был одним из первых сторонников Трампа на праймериз Республиканской партии в 2016 году.

Это первое появление Трампа в СМИ после почти месячного молчания, его президентский срок завершился 20 января.

Трампу грозил импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

13 февраля Сенат проголосовал за оправдание Трампа по его второму делу об импичменте.

—