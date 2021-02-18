Черногория получила «Спутник V» из Сербии

18.02.2021, 1:14, Новости дня

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Глава правительства Сербии Ана Брнабич привезла в Черногорию партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

На взлетном поле аэропорта Подгорицы Брнабич встретили премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич и члены правительства. Во вторник глава минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович сообщила, что также ожидается партия «Спутника V» прямо из России. Кроме того, должны поступить вакцины Sinopharm и Pfizer. В среду в Черногории было решено приостановить работу кафе и ресторанов в нескольких городах, включая Подгорицу, передает ТАСС со ссылкой на Radio Televizija Crne Gore.

Напомним, применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во многих других странах, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.