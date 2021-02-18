Политика: ЕСПЧ с помощью Навального провел атаку на российское правосудие

18.02.2021, 1:14, Новости дня

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Европейский суд по правам человека вынес едва ли не самый странный вердикт за свою историю. Страсбургская инстанция, которая обычно кропотливо разбирает дела по несколько лет, с поразительной скоростью огласила решение по делу Алексея Навального – РФ должна немедленно освободить блогера из-под стражи. Почему российские юристы оценивают вердикт как абсурдный?

В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заседающий в Страсбурге, потребовал от РФ немедленно освободить блогера Алексея Навального из колонии на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. В канун вынесения этого вердикта появлялись сообщения о том, что Совет Европы может через эту инстанцию потребовать свободы для Навального. «Мера вступает в силу немедленно», – объявили в суде после оглашения решения.

Чего в действительности дождались в Страсбурге, так это немедленной и недвусмысленной реакции Москвы. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал требование выпустить Навального по решению ЕСПЧ «заведомо неисполнимым», так как в российском законодательстве нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи.

«Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», – с точки зрения буквы и духа российского закона разъяснил глава Минюста.

В МИД РФ требование ЕСПЧ освободить Навального назвали залпом по международному праву – такую оценку дала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В Страсбургском суде «разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». По мнению представителя МИД, в ЕСПЧ не соизмеряют последствия атаки на то, что составляет фундамент отношений между странами. Захарова считает, что требование ЕСПЧ является элементом кампании давления на Россию. «В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны… Это все звенья одной цепи», – добавила дипломат.

В российском юридическом сообществе, которое анализировало решение ЕСПЧ с правовой точки зрения, произошедшее восприняли с нескрываемым удивлением. Как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, странным выглядит ссылка страсбургских судей на 39-е правило своего регламента – к слову, в комментариях прессы обычно не пояснялось, что это за норма. Аграновский объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни. В судебной практике это правило применяется крайне осторожно и редко, подчеркнул адвокат. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал Аграновский.

Кроме того, удивляет скорость, с которой Страсбург вмешался в ход событий, которые развиваются вокруг Навального, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов. «Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. При этом Евросуд если и берется за рассмотрение дела, то лишь при наличии серьезных оснований, после долгих раздумий. А тут вдруг, едва адвокаты Навального отправили жалобу, как тот уже готов вынести свой вердикт», – недоумевает юрист.

Кирьянов назвал возможную причину такой спешки. «Западноевропейские судебные органы, похоже, решили повлиять на предстоящее апелляционное решение российского суда. Как известно, 20 февраля, в эту субботу, Мосгорсуд примет свое решение по поводу замены Навальному условного срока реальным, – отметил юрист. – Такое решение уже принял один из районных судов Москвы. То есть, по сути, западные судьи пытаются подменить собой наше национальное правосудие».

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Дело Навального никоим образом не попадает под юрисдикцию ЕСПЧ, исходя в первую очередь из специфики самого дела, указывает политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. В 2014 году Навальный был осужден по экономической статье, а в 2021 году суд изменил способ отбывания наказания с условного срока на реальный. «Вина Навального ранее была доказана судом. Он совершил мошенничество в отношении крупнейших европейских предпринимателей из компании «Ив Роше», – указал эксперт.

Мартынов также полагает, что скорость вынесения решения ЕСПЧ связана с заседаниями 20 февраля по делам Навального. Эксперт напомнил, что, помимо апелляционной жалобы адвокатов блогера на замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», должно быть вынесено решение по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. Мартынов считает, что апелляция по «Ив Роше» будет отклонена, потому что, согласно общей практикe, нарушение отбытия условного наказания (а именно так, по оценке суда, поступил Навальный) влечет замену такого срока реальным тюремным заключением.

По мнению политолога, в Страсбурге всерьез не рассчитывают на удовлетворение их требований. Мартынов напомнил о принятых прошлым летом конституционных поправках, которые устранили двусмысленность в вопросах верховенства национального права над международным, если последнее противоречит Основному закону. «Кроме сотрясания воздуха и определенного медийного давления на российское государство, решение ЕСПЧ ничего не повлечет за собой», – добавил Мартынов. Однако политическая подоплека этой судебной атаки очевидна – необходима демонстрация международного давления на Россию и ее правовую систему, полагает эксперт.

Похожего мнения придерживается и адвокат Аграновский:

«Очень плохо, что все-таки удалось политикам вот так унизить Европейский суд, заставить его решать сиюминутные текущие проблемы».

Он считает, что далеко не все страны готовы были поддержать решение в отношении Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он.

Как в свою очередь отметил Кирьянов, «в общем, с чисто юридической точки зрения это очень странная трансграничная попытка Страсбурга управлять вердиктами судов в российской юрисдикции». Юрист подчеркнул:

«Но эта ситуация выглядит странно только с юридической точки зрения. С политической же все ясно – Страсбургский суд демонстрирует свою ангажированность в деле Навального.

ЕСПЧ превратился в некий таран, с помощью которого Запад пытается проломить стены юридической суверенности России», – полагает Кирьянов.

Как отмечает Аграновский, откровенная политизированность нынешнего решения по делу Навального повредит тем россиянам, которые рассчитывают на помощь в Страсбурге. «Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем РФ освободит Навального», – констатировал Аграновский.

Постановление ЕСПЧ по Навальному может стать опасным прецедентом, предупреждает заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин. «Фактически ЕСПЧ сейчас рискует создать механизм, в рамках которого в любой стране, входящей в Совет Европы, любое осужденное лицо, независимо от тяжести совершенного преступления, будет вправе требовать применения к нему аналогичного подхода», – приводит его слова Lenta.Ru.

«Представьте, если так будут выпускать лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Они ведь точно такие же люди, как и все. А ЕСПЧ рассматривает именно вопросы нарушения прав человека», – указал Липин. Не исключено, что воспользоваться подобным прецедентом сможет фактически кто угодно, «начиная от Навального и заканчивая осужденными террористами, которые заявят, что их пытали».

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