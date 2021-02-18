 

Эстония признала невозможность ограничить поставки с БелАЭС в Балтию

18.02.2021, 1:14, Новости дня
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Покупать электроэнергию с БелАЭС Таллин не будет, но и ограничить ее поставки на рынок стран Балтии не может, сообщил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.

В разговоре с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом Аас сказал, что «физически невозможно ограничить движение электроэнергии в общей электросети северо-западной части России, Белоруссии и стран Балтии до 2025 года». Он подчеркнул, что «против законов физики не пойдешь». Эстонский министр призвал завершить синхронизацию электросетей стран Балтии с Европой до 2025 года, это требует ускоренной «прокладки морского электрокабеля между Литвой и Польшей», передает ТАСС со ссылкой на BNS.

Напомним, Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае.



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