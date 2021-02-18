Фракция “Голос” в Киевсовете исключила депутата Богатова за нападение на стендапера

18.02.2021, 0:42, Новости дня

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Фракция партии “Голос” в Киевсовете исключила из своего состава депутата Константина Богатова после инцидента между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей в столичном арт-центре “Братислава”. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Исключить Богатова из фракции рекомендовал политсовет партии “Голос”.

“Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция “Голоса” в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет толерировать такие действия”, – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому фракция “дождется возможности отозвать его по решению общины”.

В “Голосе” поблагодарили депутата “за его многолетние проекты для общины Киева” и выразили надежду, что он делами восстановит свою репутацию.

Как поясняет “Лига”, в июле 2020 года Рада приняла изменения в закон о статусе депутатов местных советов, которые позволяют прекратить функции депутата местного совета по народной инициативе. Такой отзыв могут инициировать как избиратели, так и местная ячейка партии, от которой избирался депутат. Право вносить предложение об отзыве депутата по народной инициативе, согласно закону, появляется не ранее чем через год с момента приобретения таких полномочий. Местные выборы в Украине прошли осенью 2020 года.

14 февраля Богатов напал на стендапера и сценариста YouTube-канала “Телебачення Торонто” Капицу во время стендап-шоу в киевском кинотеатре “Братислава”. Депутату не понравилась нецензурная лексика в выступлении, хотя об этом заранее предупреждали, и, по словам Капицы, внезапно ударил его по лицу. Позже депутата вывел из зала полицейский.

В “Голосе” назвали действия депутата недопустимыми, а инцидент в “Братиславе” – “позорным”. Сам Богатов извинился перед Капицей и сказал, что применять силу было “нецелесообразно”.

Константин Богатов был третьим номером в списке партии “Голос” в Киевсовет.

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