 

В Ивано-Франковской области усилят карантинные ограничения

18.02.2021, 0:42, Новости дня
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16 февраля в Ивано-Франковской области было выявлено 646 новых случаев СOVID-19, это самое большое количество больных среди всех регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации 17 февраля.

Такая ситуация в области наблюдается в течение последних 10 дней. Загруженность коек в некоторых учреждениях здравоохранения достигает 100%, ежедневно в больницы поступают 80–120 новых пациентов. Яремчанская, Солотвинская и Косовская больницы работают на пределе собственных возможностей. Не хватает оборудованных кислородом коек и медикаментов, отметили в ОГА.

Во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в котором принял участие главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, приняли решение об усилении карантинных мероприятий в регионе.

“С 22-го по 28 февраля в области запретят прием посетителей в заведениях общественного питания (кроме работы навынос), работу развлекательных заведений (кинотеатров, театров, ночных клубов), проведение массовых мероприятий (религиозных, культурных, социальных, рекламных). Дополнительно будет развернуто почти 600 койко-мест”, – сообщили в облгосадминистрации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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