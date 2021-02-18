 

Украина достроит дамбу, чтобы исключить попадание воды в оккупированный Крым – представитель президента в Крыму

18.02.2021, 0:42, Новости дня
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На Северо-Крымском канале планируют достроить дамбу, чтобы максимально исключить попадание воды на аннексированный полуостров и улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области. Об этом 17 февраля заявил в Facebook постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

“Позиция представительства и Управления канала однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации”, – написал он.

Кориневич добавил, что обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала в городе Таврийск Сергеем Шевченко важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километров канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой – позволит значительно улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды “власти” Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

В министерстве экономического развития России 7 октября заявили, что разработан “проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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