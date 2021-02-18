В масштабной кибератаке на госведомства США заподозрили «российских хакеров»

18.02.2021, 0:20, Новости дня

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Вашингтон полагает, что за крупномасштабной кибератакой на системы американских государственных ведомств стоят, вероятно, хакеры «российского происхождения», сообщила заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер.

По ее словам, сейчас разведка «выясняет, кто несет ответственность за кибератаку». Нюбергер сказала, что пока расследование не завершено, она будет «прибегать к формулировке, которая использовалась ранее». «Ответственность несет продвинутый и настойчивый злоумышленник, вероятно российского происхождения», – приводит ее слова ТАСС.

Она пояснила, что «продвинутыми» хакеров называет, поскольку «уровень продемонстрированных умений был действительно высок». Кроме того, масштаб кибератаки «превращает это в нечто большее, чем единичный случай шпионажа», нападение затронуло девять федеральных ведомств и около сотни частных компаний. Около 18 тыс. «субъектов скачали вредоносное обновление». В связи с этим «потенциальный масштаб доступа значительно превышал известное» число случаев взлома. Власти США считают, что хакеры потратили «месяцы» на планирование и реализацию атаки.

«В связи со сложностью использовавшихся методов мы считаем, что находимся на начальном этапе понимания масштабов», – сообщила Нюбергер, не исключив, что найдут «дополнительные случаи несанкционированного доступа». Отвечая на вопрос о сроках восстановления после хакерской атаки, она подчеркнула: «По нашим оценкам, речь идет о нескольких месяцах, но, как я уже сказала, буквально день за днем, час за часом мы добиваемся прогресса в понимании». На оценку масштабов произошедшего также потребуется «несколько месяцев».

Нюбергер сообщила, что президент США Джо Байден собирается подписать ряд указов, касающихся безопасности важных компьютерных сетей. По ее словам, нужны соответствующие инвестиций. Вашингтон «тщательно изучает возможные варианты ответа в будущем». По ее словам, речь идет о якобы «не единственном случае злонамеренной деятельности в киберпространстве, вероятно, российского происхождения».

Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.