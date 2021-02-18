 

Стоимость биткоина превысила 52 тыс. долларов

18.02.2021, 0:20, Новости дня
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Стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 52 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена достигала 52395 долларов. CoinMarketCap указывает среднюю цену по более чем 20 биржам в 52,06 тыс. долларов (рост на 7,4%), передает РИА «Новости».

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами, нынешний рост стоимости биткоина лишь подтверждает это.



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