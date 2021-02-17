ЕСПЧ потребовал от России освободить Алексея Навального

17.02.2021, 23:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от РФ незамедлительно освободить политика Алексея Навального. Об этом сам политик рассказал на своем сайте.

Решение принято по заявлению от 20 января, то есть еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, когда Навальный был в статусе задержанного. Уже 16 февраля палата из семи судей, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы, удовлетворила ходатайство о применении срочных мер. Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что

такое решение ЕСПЧ «принял впервые и российские власти должны его исполнить».

«Навального должны немедленно освободить из-под стражи. Есть четкое распоряжение европейского суда, которое обязаны власти исполнить. Если они до 20 числа (до апелляции по делу «Ив Роше» и до суда по делу о «клевете» на ветерана — ред.) это не исполнят, значит, это будет предметом рассмотрения в том числе и суда», — прокомментировала «Новой» требование ЕСПЧ адвокат Навального Ольга Михайлова.

Адвокат также добавила, что заявление в ЕСПЧ было подано после того, как Навального заключили под стражу и отправили в следственный изолятор: «Мы говорили о том, что его жизни угрожает опасность, поскольку до этого он был отравлен, потом выявил своих отравителей, после чего — возвратился в Россию и его сразу задержали и полностью изолировали под стражей. Мы говорили о возможном нарушении статьи второй — права на жизнь — и потребовали применения 39 правила и немедленного освобождения из следственного изолятора. Палата из семи судей согласилась с нашими доводами».

ОБНОВЛЕНО

Требование ЕСПЧ к РФ немедленно освободить политика Алексея Навального из-под стражи «заведомо неисполнимо», «для этого нет правовых оснований», заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко. Он также назвал требование ЕСПЧ «беспрецедентным», «необоснованным» и «неправомерным» и выразил мнение, что ЕСПЧ принял «политическое решение», которое может осложнить «восстановление отношений с институтами Совета Европы».

Директор ФБК* Иван Жданов уточняет, что 39 правило Регламента ЕСПЧ — это экстренный механизм, когда суд считает, что до основного судебного разбирательства нужно принять какие-то срочные меры, которые касаются жизни и здоровья человека.

«Это правило применяется крайне редко и все абсолютно страны это правило исполняют. Чаще всего это касается беженцев, которых страна пытается выслать, а на родине им грозит смертельная опасность. Или если человеку в камере СИЗО плохо, а медицинскую помощь ему не оказывают», — уточняет Жданов, добавив, что «нет варианта», что РФ не исполнит это решение ЕСПЧ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Не имея чести и достоинства». В суде закончились прения. Прокуратура требует от Навального заплатить миллионный штраф за клевету

Тем временем в пресс-службе московских судов сообщили, что заседание Мосгорсуда, на котором будет рассматриваться апелляция на замену условного срока Навальному на реальный, пройдет в выездном режиме — оно состоится в Бабушкинском суде в 10:00, 20 февраля. В 14:00 в том же суде состоится еще одно заседание суда по делу о «клевете» на ветерана.

Политик Алексей Навальный 17 января приехал в Россию из Германии после лечения в клинике «Шарите» от отравления боевым веществом из группы «Новичок». В аэропорту «Шереметьево» его сразу же задержали. Уже 2 февраля суд в Москве принял решение заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше», которое ЕСПЧ ранее назвал политически мотивированным, на реальный.

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента

—