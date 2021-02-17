Политика: Думские партии нашли главную идею для выборов

17.02.2021, 23:26, Новости дня

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В том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций сообщил президент Владимир Путин, призвав политиков проявить патриотическую сплоченность. Защита суверенитета РФ и традиционных ценностей, комментируют политологи, стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий.

В среду президент Владимир Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций. В разговоре, проходившем онлайн, участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов, а также главы оппозиционных политических сил Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»).

С первых же минут речь пошла о предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Путин отметил, что выборы имеют исключительную значимость для реализации национальных проектов и напомнил, что все проекты подчинены одной цели – качественно улучшить жизнь людей. «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», – отметил Путин.

Российский лидер призвал думцев «задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом».

Как сообщил президент: «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное, очень важно для избирателей». При этом, выбор народа «мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства», добавил Путин.

«Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле»,

– цитирует президента ТАСС. «Считаю, что патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать», – подчеркнул глава государства.

В этом солидарность с Путиным, несмотря на оппозиционность своей партии, проявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, коммунисты будут максимально поддерживать стратегические действия главы государства по защите суверенитета России. «У нас есть время ответить на вызовы, и мы максимально будем поддерживать ваши стратегические инициативы», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, Зюганов призвал не допустить превращения избирательной кампании в гражданскую междоусобицу. Нужен «конструктивный диалог», – сказал лидер КПРФ.

Среди парламентских партий зафиксирован консенсус по ключевым политическим вопросам, – таким, как «защита суверенитета или традиционных ценностей», сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя итоги встречи. «Но для протестных избирателей, для тех, кто настроен против правящего истеблишмента в целом, это станет поводом для поиска новых, альтернативных проектов», – считает Минченко.

Эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов уверен: партии, которые не поддержат сложившийся консенсус относительно защиты суверенитета страны и традиционных ценностей, не смогут рассчитывать на значительную поддержку электората.

«То, что президент обсуждал с лидерами фракций – это база, на которой будет основываться весь избирательный процесс. Как бы человек не относился к рыночной экономике или к экологическим проблемам, он не откажется от своих основных ценностей. А партии, которые будут их отрицать, просто потеряют платформу для своей кампании», – считает политолог.

По мнению Баширова, у большинства избирателей существуют определенные рамки, в соответствии с которыми он принимает решение – голосовать за кандидата или нет. «Эти рамки основываются как раз на базовых принципах. Например, если кандидат будет отрицать итоги Второй мировой войны, то неважно, что он скажет потом. За него не проголосуют. Даже если из его уст по поводу экономики или экологии будут звучать удачные идеи, он потратит много денег на качественную рекламу, никто такому кандидату не поверит. Эти ценности – входной билет в предвыборную гонку», – констатировал эксперт.

На встрече президента и думцев разговор зашел и о том, какое влияние на предвыборную агитацию могут оказать иностранные интернет-платформы. Так, Вячеслав Володин призвал не допустить ситуации, когда в нашей стране ущемляется свобода слова, как это было недавно в США. «Здесь речь идет в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечеркивают законодательство всех стран и на свое усмотрение решают вопросы свободы слова. Это фундаментальные права. Мы должны их защищать. И в этом вопросе у нас есть консенсус», – сказал Володин.

Путин в ответ напомнил о том, что в США даже президенту Дональду Трампу запретили доступ в такие популярные соцсети как Facebook, Twitter и YouTube. «То, что вы сказали по поводу так называемых платформ, IT-компаний, – это серьезный вызов не только для нас. Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом, идеологический водораздел, это совершенно очевидная вещь».

Как заметил по этому поводу председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ Александр Журавлев, «президент по сути призвал представителей нашей исполнительной и законодательной власти вооружиться необходимыми инструментами воздействия на зарубежных IT-гигантов».

Журавлев подчеркивает, что теперь «практически все цивилизованные страны планируют принять законодательство по защите своих бизнеса и граждан от произвола IT-гигантов. «Там компании могут обладать уже гораздо большим объем информации о гражданах той или иной страны, чем правительства этих стран и этот факт воспринимается политиками как угроза. Обладая такими огромными данными о рядовых жителях страны, IT-гиганты могут влиять на них, незаметно подталкивать их к приобретению определенных товаров во время шоппинга и даже подталкивать к нужному результату голосования на выборах разного уровня», – отметил Журавлев.

Политолог Олег Бондаренко согласен, что общение президента с лидерами фракций выявило консенсус разных сил вокруг принципа суверенитета страны. «Концепция РФ как суверенной державы существует уже 10 лет. Как и идея консенсуса по суверенитету. Такие парадигмы существуют во всех уважающих себя странах. Это нормальная ситуация для политических элит что для Запада, что для Востока, – рассуждает Бондаренко. – Любые элиты, – вне зависимости от того, правые это политики, левые или центристы, – находятся в ситуации такого консенсуса, являются патриотами своей страны. Таких концепций нет разве что у failed states – несостоявшихся государств. В данном случае РФ – в одном ряду с ведущими странами Запада».

Что касается внутренней политики, то здесь особенно важным стали прозвучавшие на встрече слова о том, что РФ находится на марше развития, считает Бондаренко. «Это важный посыл не только для руководителей основных политических сил страны, но и для населения, – сказал политолог. – Некоторые политики и граждане считают, что РФ свой период активного становления уже завершила и последнее время пребывает в некой стагнации. Поэтому очень важен настрой на то, что на самом деле страна развивается».

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