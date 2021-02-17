Американский генерал заявил о соперничестве с Россией в Европе и Арктике

17.02.2021, 23:26, Новости дня

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США тесно сотрудничают с союзниками в Европе, где происходит крупное соперничество с Россией, сообщил начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.

Он сообщил о «крепких отношениях между военными в рамках НАТО». В будущем, по его словам, «этот курс может оказаться значительно важнее, чем ранее». Также обсуждается вопрос, как задействовать «многосферную оперативную группу (MDTF)». Макконвилл отметил, что США «тесно сотрудничают с партнерами и союзниками в Европе, в восточной части – с Польшей, Румынией». По его словам, «это необходимо, потому что происходит крупное соперничество в Европе и с Россией».

Макконвилл также подчеркнул важность Арктики. Он указал, что у США «есть подразделение на Аляске, но оно не обладает такими возможностями, как хотелось бы». Подразделение «должно быть более операционным, а не административным». «Мы соперничаем (с Россией)», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в НАТО представили новую стратегическую концепцию для сдерживания Китая и России. Вашингтон не собирается выводить американские войска из Европы, несмотря на глобальный пересмотр дислокации войск США.