Посол оценил отношение в Австрии к «Северному потоку – 2» и вакцинам из России

17.02.2021, 23:26, Новости дня

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Российский посол Дмитрий Любинский рассказал об энергетическом диалоге РФ и Австрии, а также об интересе в Австрии к российским вакцинам от коронавируса.

Он напомнил, что Газпром и OMV «тесно сотрудничают более 50 лет». Проект «Северный поток – 2», по его словам, «остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога». Австрия принимает в проекте «активное участие в качестве инвестора», передает ТАСС.

Кроме того, Любинский сообщил, что «борьба с распространением COVID-19 входит в нашу двустороннюю повестку дня». Об убедительной эффективности российских вакцин свидетельствуют «многочисленные запросы», которые российская сторона получает от «австрийских граждан, медицинского сообщества и компаний с производственными мощностями». РФ «высоко ценит этот интерес и всегда открыта для диалога с австрийскими партнерами».

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал «Северный поток – 2» европейским проектом, который отвечает интересам Европы, а также заявил, что Австрия готова организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса, если та будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств.