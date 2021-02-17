В Японии призывают запретить (!!!) России (!!!) отказываться (!!!) от возврата Южных Курил )))

17.02.2021, 23:08, Разное

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16 февраля 2021

Острова Южной Курильской гряды. Фото: e-news.su

Нельзя разрешить РФ отказаться от возврата Японии северных территорий (острова российских Южных Курил). Об этом на полном серьезе заявила влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун» (Hokkaido Shimbun).

В редакционной статье анализируются слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на днях на встрече с главами российских СМИ, когда он коснулся вопроса о российско-японских отношениях.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному Закону Российской Федерации», — цитирует издание российского лидера.

Как подчеркивает газета, заявления Путина «впервые ясно вписывают действие новой российской конституции в контекст российско-японских отношений».

«Они наводят на очевидную мысль о том, что РФ не собирается передавать кому бы то ни было свой суверенитет над северными территориями. Хотя РФ до этого и демонстрировала определенную готовность к обсуждению „территориальной проблемы“, но, видимо, это делалось исключительно из расчета на „вытягивание“ из Японии более активных подходов к экономическому сотрудничеству. Если таковыми являются истинные намерения Москвы, то мы решительно не можем их признавать», — говорится в публикации.

В ней обращается внимание и на другое высказывание Путина: «Если вы спросите министра иностранных дел (Сергея) Лаврова, то он вам, наверное, ответит, где проходит российско-японская граница». Из этого следует, что у российской стороны уже есть вполне определенное представление об этой границе, указывает газета.

Отмечается, что по вине японского правительства до сих пор в отношениях с Россией «строились слишком радужные перспективы». Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил о продолжении прежней линии на российском направлении, сопроводив свои высказывания замечанием о том, что «мы хотели бы продолжить упорные переговоры с Россией на основе нашего базового курса».

«Однако если российская сторона не собирается обсуждать с Японией вопрос о передаче ей суверенитета над северными островами, то нам, вероятно, необходимо принципиально пересмотреть свои подходы к японско-российским переговорам. Премьер-министру Суге прежде всего нужно четко уяснить, в чем же состоят истинные намерения Путина», — рассуждает «Хоккайдо симбун».

«Российский президент всегда рассматривал как единственный действующий документ в двусторонних отношениях совместную советско-японскую декларацию 1956 года, по которой после подписания мирного договора советская сторона должна была передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Однако последние заявления Путина прямо противоречат такой его прошлой позиции», — делает выводы газета.

Она призывает японцев «помнить о том, что незаконный захват четырех северных островов осуществил Советский Союз, а РФ как его правопреемница несет обязанность по возврату их Японии».

Как ранее сообщало EADaily, накануне, 15 февраля, генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като напомнил, что после внесения поправок в российскую конституцию бывший премьер-министр Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин провели в сентябре 2020 года телефонный разговор. В нем, подчеркнул Като, они подтвердили достигнутую в Сингапуре в 2018 году договоренность об ускорении переговоров на основе Совместной декларации 1956 года. «Мы по-прежнему намерены вести упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в подписании мирного договора после решения территориальной проблемы», — заверил генсек.

Москва и Токио с середины ХХ века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.