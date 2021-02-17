 

Стало известно имя первой участницы шоу “Холостяк” с Тимати

17.02.2021, 23:00, Разное
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Недавно в СМИ появилась информация, что первой участницей телешоу “Холостяк”, главной звездой которого будет популярный рэп-исполнитель Тимати, стала модель Даша Погадаева. По информации одного из отечественных изданий, претендентку на выбор знаменитости пригласил сам рэпер.
Сообщается, что певец Тимур Юнусов, выступающий под вышеупомянутым псевдонимом, решил сделать первой потенциальной избраннице сюрприз. Он лично приехал к ней на фотосессию и подарил шикарный букет цветов. Также, по информации источников, главная звезда телепроекта уже определился с подарком для своей будущей избранницы: Тимати приобрел кольцо, стоимость которого стала рекордной в истории шоу.

Новый сезон телешоу “Холостяк” планируется к выходу на экраны весной текущего года. Размахи кастинга очередного эпизода телефраншизы побили все рекорды сезонов-предшественников: так, желание побороться за сердце знаменитого музыканта в этот раз изъявило более 40 тысяч претенденток со всего мира. Об этом пишет “Слово и Дело”.



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