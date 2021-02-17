Мнение: Суд оставил без изменений приговор педофилу из “Мемориала”

17.02.2021, 22:56, Разное

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Питерский суд вчера оставил в силе приговоров педофилу Дмитриеву из "Мемориала", которому ранее судом к уже назначенным 3,5 годам накинули почту полную десяточку.

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор главе карельского «Мемориала» (включен в реестр иноагентов) Юрию Дмитриеву, передает корреспондент “Ъ”. Напомним, в сентябре прошлого года Верховный суд Карелии назначил ему 13 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении дочери.

«Кассационные жалобы Юрия Дмитриева и его защитника Виктора Ануфриева оставить без удовлетворения, приговор без изменения»,— сказал судья Сергей Жернов.

Адвокат Виктор Ануфриев сообщил “Ъ”, что будет обжаловать приговор в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда. Он отметил, что в правовом государстве такого решения существовать не может.

Юрия Дмитриева судили по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Петрозаводский городской суд частично оправдал историка, назначив ему 3 года 6 месяцев лишения свободы. Однако затем Верховный суд Карелии увеличил наказание до 13 лет колонии строгого режима по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а по остальным трем статьям вернул дело в суд Петрозаводска. В домашнем компьютере историка были найдены фотографии приемной дочери в возрасте от 4 до 7 лет без одежды. Сам он пояснил, что так фиксировал состояние ее здоровья.

https://www.kommersant.ru/doc/4693180 – цинк

Демшиза продолжает вопить про "новый 1937-й", "месть НКВД", "неправовое государство".

На деле, педофилов не любят в любом государстве, будь там 1937-й или 2021-й, сколько не прикрывайся рассказами про "я на фронтах борьбы с сталинизмом ранен". Исключительно омеризительный персонаж получил вполне заслуженный срок именно за то, что он делал с ребенком, а не за то, что призрак НКВД его злобно гнетет. Рассказы о том, что "это не то, что вы думаете", напоминают нелепые оправдания диссидента Буковского, который тоже любил коллекционировать детскую порнографию (видимо такова профессиональная деформация).

Для тех, кто хочет изучить дело подробнее

О деле педофила из "Мемориала" – https://colonelcassad.livejournal.com/6161877.html

Педофилу из "Мемориала" увеличили срок с 3,5 до 13 лет – https://colonelcassad.livejournal.com/6206073.html

Педофильский "Мемориал" – https://colonelcassad.livejournal.com/6339381.html

О деле Дмитриева – https://colonelcassad.livejournal.com/6045361.html

Ну и само собой, "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ.

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