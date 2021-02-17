 

Европейское космическое агентство впервые объявило набор астронавтов с инвалидностью

17.02.2021, 22:54, Новости дня
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Европейское космическое агентство (ESA) впервые за 11 лет объявило о наборе новых астронавтов. В рамках пилотного проекта они хотят найти космонавтов с инвалидностью, которые также будут заниматься наукой и работать в космосе. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В ESA рассказали, что будут работать над адаптацией оборудования, космических аппаратов для нужд людей с инвалидностью. 

“Впервые в истории агентства и пилотируемых космических полетов во всем мире мы ищем людей, которые психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированы для работы астронавтом, но имеют физическую инвалидность, которая обычно не позволяет им участвовать в отборе – из-за требований, которые зависят от использования современного космического оборудования”, – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что в рамках программы впервые ищут людей с инвалидностью. Сейчас они просят подавать резюме людей, у которых ампутированы конечности или есть врожденное отсутствие конечностей; людей, у которых разная длина ног; людей с ростом менее 130 см.

Астронавты с инвалидностью будут так же, как и другие астронавты, заниматься наукой и участвовать в миссиях Международной космической станции, отметили в релизе.

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ESA – межправительственная организация, созданная в 1975 году с миссией по формированию развития космического потенциала Европы.

В ESA состоят 22 государства: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария и Британия. Словения и Латвия являются ассоциированными членами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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