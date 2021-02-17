Кабмин Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2021 год. В нем учли повышение выплат и индексацию

17.02.2021, 22:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кабинет министров Украины на заседании 17 февраля утвердил бюджет Пенсионного фонда, в котором, в частности предусмотрели рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и их индексации. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины.

Общую сумму доходов Фонда установили на уровне 495 млрд грн. Из них собственных доходов (с учетом остатка на начало года) – 327,95 млрд грн, из которых 293,9 млрд грн – поступления из единого социального взноса.

В ведомстве сообщили, что расходы Фонда ожидаются на уровне 495,5 млрд грн.

Из госбюджета в ПФУ поступит 195,3 млрд грн, в частности, 28 млрд на уплату единого взноса за отдельных категорий лиц, еще 167 млрд грн – на выплаты пенсий по военнослужащим и покрытие дефицита Фонда.

В бюджете также заложено повышение выплат:

65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),

компенсации лицам, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет,

повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года,

в связи с перерасчетом пенсии или индексации.

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц. Зарплата бюджетников рассчитывается из размера оклада работника первого тарифного разряда (с 1 января – 2670 грн, с 1 декабря планируется повышение до 2893 грн).

По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.

—