Бывшая? На мороз! – Личное мнение

17.02.2021, 22:40, Разное

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Бывшая жена футболиста Аршавина получила предписание съехать из дома. Жильё принадлежит мамочке спортсмена, так что псевдомайору ФСБ теперь придётся освободить помещение.

«Бабушка судится с маленькой внучкой, ничего необычного. Это Андрей ей сделал дарственную, когда мы были уже женаты», — рассказал о ситуации Казьмина.



Фото: Соцсети

Почти бездомная Алиса давит на жалость — везде пишут, что она болеет. Я так и не поняла, что это — то ли последствия неудачной пластики, то ли, как майор говорит сама, накрыло аутоиммунное заболевание.

Обыватели же судачат — бумеранг прилетел. Прямо по носу, да.

Алиса проживает в доме Аршавина с тремя детьми: младшая — футболиста, два старших ребёнка — от другого мужчины, который оставил бывшей квартиру и, кажется, дом в Испании. Вот странный же человек.

Почему Чипсоед не хочет тоже оставить мамочке домик? Вон, как сильно болеет она, и детей — аж трое!

С точки зрения Андрея Аршавина, дом принадлежит ему, а не бабе и чужим футболисту детям. Он родным-то, от Барановской, не хотел платить алименты, а тут двое — вообще не его.

Наша женщина почему-то уверена, что её дети автоматически становятся детьми нового мужа. Это не так. Ему они не нужны. Думать о них он не будет. И где они все станут жить — тоже ведь не его проблемы.

Скорее, тут проблема у таких, как Алиса. Выйдут замуж и рассуждают: ну всё, пристроилась на всю жизнь. А если разведусь, он отдаст мне своё.

Нет, своё отдавать дураков давно нет.

Конечно, мне очень жаль аутоиммунный нос Алисы. И её детей безусловно тоже очень и очень жалко. Но почему Аршавин должен платить за крышу над их головами, этого я понять не могу.

А вы?

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