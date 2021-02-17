 

В США программистов из КНДР обвинили в хищении 1,3 млрд долларов

17.02.2021, 22:32, Новости дня
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США выдвинули обвинения против троих программистов из КНДР, которые провели серию кибератак, похитив 1,3 млрд долларов у финансовых институтов и компаний, сообщило министерство юстиции США.

Согласно сообщению ведомства, обвинение касается троих программистов, связанных с ВС Северной Кореи. Все они – граждане КНДР в возрасте от 27 до 36 года, имеющие связи с главным управлением разведки КНДР. В различное время они служили как в Северной Корее, так и за ее пределами, в том числе в Китае и России, передает ТАСС.

Обвиняемые подозреваются в участии в сговоре с целью проведения серии кибератак для похищения средств общим объемом 1,3 млрд долларов у финансовых институтов и компаний. Как информирует минюст, обвинения были выдвинуты в Лос-Анджелесе еще в декабре, но информация о них публикуется лишь сегодня. В соответствии с выдвинутыми обвинениями подозреваемым грозит от 5 до 30 лет тюремного заключения.

Также, по сообщению минюста, обвинения выдвинуты против 37-летнего гражданина США и Канады за причастность к схеме по отмыванию средств, незаконно полученных хакерами из Северной Кореи. Он признал свою вину.

Обвинения станут частью начатого в 2018 году дела, которое ведет минюст в связи с кибератакой на компанию Sony Pictures и созданием вредоносной программы WannaCry.

Напомним, WannaCry – это программа-вымогатель денежных средств. После проникновения в компьютер программа шифровала на жестком диске почти все файлы и предлагала за их расшифровку заплатить денежный выкуп в криптовалюте. В случае неуплаты выкупа в течение семи дней возможность расшифровки файлов терялась навсегда.

Массовое распространение WannaCry началось в мае 2017 года. Сперва были заражены компьютеры в Испании, а затем и в других странах, в том числе в РФ и Индии. За короткое время заразились около полумиллиона компьютеров в более чем 200 странах мира. Блокировалась работа множества организаций по всему миру. В нескольких британских больницах из-за него пришлось отложить выполнение назначенных медицинских процедур, в том числе операций.

Сетевой червь был создан и запущен неизвестными злоумышленниками с помощью украденной информации у АНБ США. Основным подозреваемым счиласась хакерская группа Lazarus Group, предположительно связанная с правительством Северной Кореи.



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