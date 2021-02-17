Терапевт рассказал, как легче перенести «барическую пилу»

17.02.2021, 22:32, Новости дня

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Метеозависимым следует подготовиться к тому, что в предстоящие выходные и праздничные дни в столице будет наблюдаться такое явление, как «барическая пила», сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский. В этот день он порекомендовал не залеживаться и не засиживаться, а прогуляться на свежем воздухе.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Он предупредил, что это может сказаться на метеозависимых людях.

«Естественно, при появлении той или иной симптоматики, метеозависимые люди должны ее уже решать соответствующими препаратами, которые им ранее назначил врач. Если это гипертоник (больной гипертонией – прим. ВЗГЛЯД), то препаратами, понижающими давление, если это человек с мигренями, то принимать следует препарат, которым он купирует свою болезнь. Просто в этот день нужно быть потенциально готовым к тому, что придется более пристально следить за самочувствием, давлением, уровнем сахара и так далее», – говорит Барвинский.

Терапевт отмечает, что если метеозависимый очень плохо себя чувствует в день изменения погоды, то следует соблюдать постельный режим. В любом другом случае он призывает не отказываться от активности и прогуляться в этот день на свежем воздухе без каких-либо нагрузок. Засиживаться или залеживаться в течение дня дома даже во время болезни, по словам врача, является одной из распространенных ошибок.

«Глобально, чтобы меньше зависеть от погоды, температуры и быть более универсальным человеком, нужно развивать адаптивные возможности своего организма. Для этого есть разные методы работы над собой. Например, начать закаливание, применять определенные спортивные нагрузки и медитативные практики, есть разные бани, сауны и прочие методы работы над собой. Да и в целом следует придерживаться правильного режима сна и питания. Все это вкупе позволяет человеку гораздо легче адаптироваться к любым изменениям», – рассказывает врач.

Также он рекомендует практиковать лечебное голодание тем, у кого нет к этому противопоказаний. По его словам, если проводить один день в неделю исключительно на воде, то это тоже повысит адаптивность человека к каким-либо изменениям.

Ранее врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко во время резкого перепада температуры рекомендовал метеозависимым людям придерживаться постельного режима.