 

Стало известно о подготовке обмена заключенными между Сирией и Израилем

17.02.2021, 22:32, Новости дня
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Готовится операция по обмену заключенными между Сирией и Израилем при посредничестве России, сообщают информационные агентства.

По информации SANA, «будут освобождены сирийцы Нахаль аль-Мукит и Зияб Кахмуз с Голанских высот» и «израильская женщина, попавшая на сирийскую территорию в провинции Кунейтра по ошибке и задержанная сирийскими органами», передает РИА «Новости».

Как сообщил Клуб палестинских заключенных, руководство тюремных учреждений Израиля сообщило приговоренному к 14 годам Кахмузу о принятом решении освободить его в рамках обмена. Он находится в тюрьме с 2016 года. Утверждается, что Кахмуз требует вернуть его в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах. Он, как сообщается, отказывается от освобождения, если его передадут Сирии.



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