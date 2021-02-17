 

Россия активно поддерживает связи с сирийскими христианами

17.02.2021, 22:16, Разное
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РФ проявляет большой интерес к идеологическому фактору в своей стратегии экспансии и господства в Сирии  и  поэтому заявляет о своей поддержке православных ополченцев, сражающихся на стороне сирийского режима.

На этом снимке изображен восточно-католический собор Святого Илии в северном городе Алеппо, Сирия, 1 января 2021 года. Photo by -/AFP via Getty Images.

Khaled al-Khateb   Feb 16, 2021

ALEPPO, Syria —  9 февраля,  российские силы, действующие в Сирии, чествовали  двух командиров Национальных сил обороны, связанных с силами сирийского режима, оперирующих  в городах Махрада и Сукейлабия в сельской местности Хамы и наградили их  Медалью за службу России.

В поздравительном  заявлении , опубликованном в Facebook Национальными силами обороны в Сукайлабии, говорилось, что за успешное выполнение специальных задач и личный вклад в укрепление боевого взаимодействия командующий сухопутными войсками РФ генерал Дмитрий Глушенков наградил Медалью за  службу РФ второй степени – командующего Национальными силами обороны в Сукайлабии Набеля аль-Абдуллу.

Также российский генерал выразил признательность  командующему Национальными силами обороны в Махраде   Симону аль- Вакилю, бригадному генералу  сирийской армии  генералу  Салеху  аль-Абдалла и члену  парламента  сирийского режима  возглавляющему Национальные силы обороны в городе Саламия в сельской местности Хамы,  Фаделю Варда .

Церемония состоялась после того, как священник российской военной базы Хмеймим в Латакии посетил Сукейлабию 5 февраля и осмотрел строительные работы ведущиеся в церкви Святой Софии , фундамент которой был заложен  5 сентября 2020 года . Священник был принят  Салехом аль-Абдалла.

28 января, Вакиль и Абдалла, во время своего визита на базу Хмеймим, приняли участие в открытии памятника князю Александру Невскому .

Руководители российской армии неоднократно посещали города Махрада и  Сукайлабия для проведения встреч с командованием Национальных сил обороны двух городов и участия в официальных мероприятиях. 19 октября 2019 года Абдалла посетил Москву  для участия в Пятой Всемирной христианской конференции в России.

Близкий к России Вакиль,  родом  из преимущественно христианского города Махрада. В 2013 году он создал там группы Национальных сил обороны для борьбы вместе с силами режима против Свободной сирийской армии (ССА).

Он также получил российскую медаль мира 17 января и Кремлевскую медаль 21 октября 2020 года, так как его бойцы участвовали в боях в северной и западной сельской местности Хамы и Идлиба.

Абдалла также имеет прочные связи с российскими войсками, поскольку он возглавляет ополчение  состоящее из   бойцов-христиан. Он также,  вместе с  войсками режима,  участвовал в боевых действиях против ССА , и  пользуется большой популярностью  в Сукайлабии.

26 июля 2020 года,  во время встречи с делегацией Центра примирения на российской базе Хмеймим, Абдалла высказал идею построить копию собора Святой Софии в Сирии.

По сообщению РИА Новости, депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил 17 июля 2020 года: «Православные христиане в РФ могут помочь Сирии построить копию Софийского собора в Сукайлабии».

Решение Абдаллы построить церковь было принято в  ответ на то , что Турция тогда преобразовала собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, спустя 86 лет после того, как он был преобразован в музей.

Интерес РФ к двум христианским районам в сельской местности Хамы и к вооруженным ополченцам вызывает несколько вопросов о том, стремится ли РФ к созданию идеологических союзов в Сирии, как это было в Иране. Помимо активной роли РФ в сирийском экономическом и военном секторах, похоже, идеологический фактор поддерживает усилия РФ по расширению своего присутствия в Сирии и  продлению  его  на более длительное время.

Ахмед Мухаммад Хамаде, исследователь и военный аналитик, сказал Al-Monitor: «Россия пытается заручиться дальнейшей поддержкой своей политики в Сирии и поддерживает военные организации с идеологической точки зрения. Это объясняет религиозную карту и усилия по строительству церкви Святой Софии при поддержке и благословении россиян. Русские намекают, что их битва на стороне режима Асада священна».

Военный аналитик и эксперт Абдулислам Абдуразак сказал Al-Monitor: «Россия пытается изобразить себя защитником христиан в Сирии, поскольку она стремится заручиться поддержкой этих [христианских] ополченцев, чтобы занять прочную позицию в самом центре Сирии. ”

Мохамад Букаи, преподаватель политологии в оппозиционных университетах в сельской местности Алеппо, сказал Al-Monitor: «Россия проявляет значительный интерес к христианским регионам Махрада и Сукайлабия, и это является продолжением западной традиции в целом, и русская традиция в частности, в отношении меньшинств в целом и христиан в частности. Это возвращает нас к Кучук-Кайнарджскому договору 1774 года, который РФ подписала с Османским халифатом, чтобы иметь право спонсировать православное христианское население, проживающее в османских странах ».

Букаи сказал: «Россия осознает, что ее стремление к долгосрочному присутствию в Сирии требует наличия благоприятной социальной среды. Она также прекрасно знает, что РФ и Иран конкурируют за алавитскую составляющую, но христианская составляющая почти неоспорима, поскольку она намного ближе к России. Вот почему для РФ важно изображать себя защитником христиан – будь то в Сирии или РФ или перед Западом ».

Исследователь в области политологии Билал Саттуф, который живет в Азазе в сельской местности Алеппо, сказал Al-Monitor: «Идеологический фактор является частью российской стратегии и подтверждается поддержкой Православной церкви и вооруженных православных ополченцев, о чем свидетельствует интенсивные посещения и строительство миниатюрной версии церкви Святой Софии в Сукайлабии ».

Эту российскую тенденцию можно объяснить двумя факторами, первый из которых связан с конкуренцией с иранской шиитской идеологией в Сирии, религиозный фактор является главным фактором, используемым для расширения влияния, а второй связан с тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в роль РФ как защитника православных христиан

От переводчика:  по  ссылкам в статье можно  посмотреть много интересных фотографий,  некоторые из  них выложены ниже  



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