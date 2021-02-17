Бельгия предостерегает от поддельных российских вакцин

17.02.2021, 22:16, Разное

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Tuesday, 16 February 2021

Credit: Belga

Национальный кризисный центр Бельгии предупреждает людей о появлении нескольких поддельных вакцин против Covid-19, большинство из которых, по всей видимости, российские, которые предлагаются для продажи, заявили представители здравоохранения на пресс-конференции во вторник.

В то время как бельгийская кампания вакцинации набирает обороты, «вернуться к нормальной жизни» можно будет только тогда, когда будет вакцинировано 70% населения – порог коллективного иммунитета – по словам Сабины Стордер из федеральной целевой группы по вакцинации.

«Однако мы хотели бы предупредить вас о предлагаемых поддельных вакцинах, в основном, по всей видимости, российских», – сказала она. «Они не были должным образом протестированы на безопасность и эффективность».

«Мы советуем всем – не покупайте эти вакцины ни на улице, ни в магазине, ни в Интернете», – подчеркнула Стордер.

Она отметила, что люди могут получить безопасную и эффективную вакцину только в учреждении интернатного типа, больнице или центре вакцинации, добавив, что это бесплатно.

По словам Стордер, информационная кампания Бельгии о вакцинации будет продолжаться через веб-сайты и социальные сети до тех пор, пока все не будут вакцинированы.

Поскольку цель – охватить всех, она будет развернута на разных языках и будет адаптирована для разных целевых групп, чтобы каждый имел доступ к правильной информации.

«Последнюю информацию также можно найти на info-coronavirus.be », – добавила она.

Maïthé Chini

The Brussels Times