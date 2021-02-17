 

Космонавт с МКС за сутки до ручной стыковки «Прогресса» назвал ее маловероятной

17.02.2021, 22:12, Новости дня
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Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, работающий на МКС, за десять часов до ручной стыковки к станции грузового корабля «Прогресс МС-16» заявил, что такая операция маловероятна.

«За неделю до прибытия грузового корабля «Прогресс» экипаж на МКС проводит тренировку по ТОРУ. Это телеоператорный режим управления, т.е. режим удаленного управления объектом по изображениям с телекамер. Это маловероятно, но если по каким-то причинам во время причаливания и стыковки у «грузовика» откажет автоматическая система управления, то экипаж на станции должен перехватить управление и пристыковать корабль к МКС вручную», – написал он на своей странице в «ВКонтакте» накануне стыковки.

По словам космонавта, тренеровка необходима, чтобы освежить навыки управления, ведь стыковка – это очень ответственный процесс. «Прогресс МС-16» массой почти 7 тонн, включая 2,5 тонны грузов, требуется очень точно причалить к порту со скоростью не более 15 см/с», – добавил он.

В среду состыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) не смогла пройти в автоматическом режиме. В НАСА сообщили, что это случилось из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс».

Ранее Роскосмосе посчитали, что причиной стало отклонения от оси причаливания. В свою очередь космонавт Сергей Рязанский предположил, что причиной такого отклонения была ошибка в программном обеспечении.

В свою очередь руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил газете ВЗГЛЯД, что причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно.



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