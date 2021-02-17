Тихановская вошла в список 100 «лидеров будущего» по версии Time

17.02.2021, 22:12, Новости дня

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Американский журнал Time включил экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров, которым предстоит «формировать будущее».

Список TIME100 Next является продолжением известного рейтинга TIME100. Как сообщил редактор «старшего» рейтинга Дэн Маскаи, включенные в список люди «стоят на пороге исторических свершений», а «многие из них фактически уже сделали это». В списке шесть категорий, Тихановскую включили раздел собственно «лидеров». При этом колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. В данную категорию также вошли глава правительства Финляндии Санна Марин, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели, передает РИА «Новости».

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.