 

Суд в Грузии постановил арестовать зачинщика антироссийских протестов

17.02.2021, 22:12, Новости дня
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Тбилисский городской суд постановил взять под стражу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия, который является организатором антироссийских акций протеста в Тбилиси в 2019 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Накануне парламент Грузии лишил Мелия депутатского иммунитета. Это было сделано по ходатайству генпрокуратуры, потому что Мелия отказался вносить залог в 70 тыс. лари (более 21 тыс. долларов) и публично снял электронный браслет, предписанный им судом ранее. Теперь суд решил арестовать Мелия, ужесточив наказание.

Против Мелия ведется следствие по статье об организации массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет – оппозиционер со сторонниками в июне 2019 года пытались штурмовать парламент. 

Сам Мелия и другие лидеры оппозиции сейчас находятся в офисе партии. Оппозиционеры говорят, что физически защитят Мелия от ареста. Оппозиция называет происходящее «политическим преследованием». Власти считают Мелию хулиганом и отмечают, что перед законом все равны.

Напомним, в 2019 году в Тбилиси проходила сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия, на которую прибыли российские депутаты. Российскую делегацию возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Депутаты находились в здании парламента Грузии, Гаврилов – в президиуме и даже сел в кресло председателя парламента Грузии, что вызвало возмущение среди грузинской оппозиции и волнения в Тбилиси. Этим воспользовались радикалы и пошли на штурм парламента. Правоохранителям пришлось применить силу для разгона демонстрантов, пострадали и полицейские, и митинговавшие. Генпрокуратура расценила происходившее как попытку госпереворота.



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