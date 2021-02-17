Под Антарктидой обнаружена “звезда смерти” со множеством конечностей

17.02.2021, 22:06, Разное

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Исследователи обнаружили странное существо со множеством конечностей под Антарктидой во время проведения буровых работ. Речь идет об обитателе глубин ледяного континента под названием “звезда смерти”.

Геологи из Британской антарктической службы Джеймс Смит и Пол Анкер пробурили шельфовый ледник Фильхнера-Ронне толщиной 900 метров и сбросили камеру в отверстие в поисках осадочных отложений на морском дне. К своему удивлению, они случайно нашли валун, окруженный животными, и на видеозаписи заметили 16 цилиндрических губок в сопровождении 22 неопознанных существ.

Открытие может стать прорывом в понимании жизни под шельфовыми ледниками, но это не первый случай, когда исследователи были шокированы морской экосистемой на замерзшем континенте. В 2018 году доктор Джон Копли направился на глубину 2000 метров под водой, окружающей замороженную пустыню, на транспортном средстве, занимаемом людьми (HOV), в рамках съемки сериала BBC Blue Planet. Он сказал: «В каком-то смысле мы дошли до края земли».

Доктор Копли объяснил, что столетие назад «люди пересекали Антарктику по суше и исследовали ее, но глубокий океан вокруг Антарктиды сейчас для нас так же пуст, как и 200 лет назад». Специалист отметил: ранее в Антарктиде никто не нырял на 2000 метров. На одном камне он насчитал более десяти видов подводных созданий. Одного из обитателей исследователи прозвали “звездой смерти”. Это морская звезда Антарктического Солнца, имеющая до 50 конечностей, верхняя часть которых покрыта крошечными клешнями. Они мгновенно смыкаются, когда что-то проходит мимо существа.



Над обнаруженными антарктическими “жителями” километровые слои льда. Они прочно “прикрепились” к камню и не покидают его в поисках пищи. Ученые предположили, что источником пропитания губок и других животных является морской снег, дрейфующий на глубине, горизонтально перемещаясь. Вероятно, органические вещества переносятся с помощью течений к “приклеенным” к камням представителям глубоководья и питают их.

«То, что мы делаем прямо сейчас, – это исследование в чистом смысле слова. Мы видим части нашей планеты, которые никто не видел раньше и которые еще никто не посещал», – заключил доктор Копли.

Источник: www.express.co.uk