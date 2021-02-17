“Кризис продолжается”: Друзья Павла Прилучного рассказали о проблемах актера

17.02.2021, 22:06, Разное

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Недавно друзья популярного актера Павла Прилучного дали интервью одному из отечественных изданий, в котором рассказали о некоторых жизненных сложностях, сопутствующих в настоящее время звезде экрана. По их словам, проблемы у кумира телезрителей имеются как на личном фронте, так и в материальном положении.

Выяснилось, что даже после развода с экс-супругой Агатой Муцениеце Павел Прилучный пока не торопится представить коллегу Мирославу Карпович как свою девушку. На вопросы друзей о статусе последней, актер отвечает, что она является няней его детей и помощницей по хозяйству. С другой стороны, у звезды сериала “Мажор” накопилось немалое количество долгов: около 10 миллионов рублей за автомобили и в несколько раз большая сумма – кредит за старый дом. Данный факт заставил его выставить на продажу свое загородное жилье, оцененное в 180 миллионов рублей. При этом доходы Прилучного существенно упали, так как пандемия нанесла большой урон нынешнему состоянию его телекарьеры, а выступления в театре не компенсируют потерь.



“Видимо, кризис продолжается. А надо платить по счетам, долгов – море”, – резюмировали товарищи знаменитости. Об этом пишет Политэксперт.